Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководитель Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексей Карякин в ходе рабочей встречи обсудили взаимодействие федеральных и региональных природоохранных ведомств в сфере защиты окружающей среды.

Липецкая область занимает лидирующие позиции по экологическому сбору. В 2025 году сумма экосбора в регионе составила более 208 млн рублей. Увеличение сбора связано с новой, более прозрачной системой расширенной ответственности производителей и системной взаимной работой по профилактике региона и Росприроднадзора.

Липецкая область также лидирует по количеству утилизаторов. За последние два года в региональный реестр вошли три предприятия: «ЧСЗ-Липецк», «Л-ПАК» и «Утилизация Оргтехники». Их общая мощность составляет 430 589 тонн, что составляет 5,93% от мощностей всех утилизаторов в стране. Благодаря этому, Липецкая область заняла третье место по суммарной мощности утилизации, уступая только Московской и Вологодской областям.

Также в ходе встречи обсудили проблемные вопросы, связанные с незаконной добычей недр, развитием инфраструктуры обращения с отходами. По итогам встречи Игорь Артамонов поблагодарил Алексей Карякина за взаимодействие, направленное на улучшение экологической обстановки на территории субъекта. «Эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, в частности с Росприроднадзором, — это основа нашей системной работы в сфере экологии. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество позволит не только сохранить, но и приумножить эти достижения на благо жителей региона», — отметил Игорь Артамонов.