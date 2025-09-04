Елец готовится отметить 879-й день рождения

Елец встречает 879-й год своей истории, точнее со дня упоминания нашего города в Никоновской летописи. Предстоящий праздник обещает быть масштабным и ярким. С 5 по 7 сентября жителей и гостей муниципалитета ждет богатая программа: концерты, фестивали, выставки, спортивные состязания, экскурсии и мастер-классы.

Часть коллектива Центра молодежи, который откроется завтра, 5 сентября: и. о. директора Дарья Егорова, зам. начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца Мария Белолипецких, специалисты по работе с молодежью Алексей Трефилов, Анастасия Корякина, Алексей Окорочков, Алена Михейкина, директор Александра Саввина (сейчас в декретном отпуске по уходу за ребенком), специалист по работе с молодежью Алла Остроухова.

5 сентября —

старт торжеств

Первый день начнется с открытия Центра молодежи в 13 часов (0+) и обновленных городских Досок почета. В 13-20 на улице Коммунаров состоится чествование лучших тружеников Ельца (0+), а в 13-45 на площади Ленина появятся новые имена юных дарований (0+).

Культурные площадки также приглашают горожан: в 10 часов в музее воинской славы откроется выставка «Художники о родном городе» (0+). В 15 часов в виртуальном концертном зале ИКЦ «Прожектор» пройдет программа «Волшебство музыки. Наши великие современники» (0+). Вечером, в 17 часов, на площади Ленина выступят коллективы ДК железнодорожников (0+), в 18 часов — Липецкий духовой оркестр (0+), а в 19 часов гостей ждет дискотека нулевых с Dj Serj PETROVich (0+).

5 сентября с 17 часов, 6 и 7 — с 15 часов развернут работу три тематические зоны. «Мы из 90-х» (улица Мира, 0+) предложит концерты, мастер-классы и шоу, «Наше время» (там же) — анимационные программы, семейные активности и выставки, а в скверах имени Бунина и Соломенцева заработает зона «Детство СССР» с шахматными турнирами, гастрономической площадкой «Советская столовая» и фотозонами (0+).

5 и 6 сентября «Мой социальный центр» приглашает в 14 часов в кинотеатр под открытым небом (0+). Киносеансы пройдут также в 19-30 5 сентября — в Петровском парке (0+), 6 сентября — в парке 40-летия Октября (0+), 7 сентября — в парке железнодорожников (0+).

6 сентября —

в самом разгаре выставки

и фестивали

Второй день праздника подарит настоящий калейдоскоп событий.

С самого утра в музеях откроется несколько выставок. В 9-30 музей купечества и сословий представит елецкое кружево — экспозицию «Коклюшками рисую красоту» (0+). В литературно-мемориальном музее И. А. Бунина в 10 часов начнет работу вернисаж «Город, хранящий память о прошлом» (0+). Там же в течение дня будут проходить творческие встречи и тематические экскурсии.

Любителей истории ждет музей воинской славы: с 10 до 16 часов там покажут документальный фильм «Перелом. Хроника Победы» (0+). В 14 часов дом-музей Н. Н. Жукова представит галерею «Удивительный Китай и рисунки Жукова» (0+), а в 15 часов в музее купечества и сословий состоится мастер-класс по технике плетения из бумажных трубочек (0+).

В этот же день городские улицы превратятся в большие фестивальные площадки. На Красной площади в полдень стартует пленэр молодых художников «Краски с собой» (0+). В 13 часов у храма Елецкой иконы Божией Матери начнется велоэкскурсия «Лисапедтур. Легенды Ельца» (0+).

С 10 до 20 часов на улицах Мира и Коммунаров гостей ждет фестиваль моды и дизайна «Сплетение», который начнется с ярмарки, а официальное открытие и показы состоятся с 14 до 17 часов (0+).

На главной сцене — на площади Ленина — в 15 часов развернется открытый областной фестиваль детских фольклорных и народных коллективов «Рассыпуха» (0+), а вечером выступят ансамбль «Union Band» в 10 часов (0+) и кавер-группа «Sushi» в 19 часов (0+).

7 сентября — кульминация праздника

Этот день начнется с VI Елецкого полумарафона в 9 часов (0+). В музеи тоже стоит заглянуть: в 13 часов в филиале хранилища народных ремесел и промыслов откроется юбилейная выставка Т. Холиной «Мастерская красоты» (0+).

Праздничная программа в центре города на площади Ленина стартует в 15 часов концертом автора-исполнителя, участника программ «Привет, Андрей!», «Две звезды» Николая Засидкевича (0+), продолжится в 16 часов семейным «Парадом колясок, самокатов и велосипедов» (0+). В 18 часов после официальных торжественных поздравлений жителей ждет выступление группы DaBro (0+).

Днем и вечером городские пространства продолжат радовать публику: театральные зарисовки «Бунинский дворик» в музее И. А. Бунина в 13 часов (0+), в городском парке праздник народного творчества «Елецкая матаня» в 17 часов (0+), джазовый концерт в 18 часов (0+).

Спортивная афиша

Всех желающих любителей плавания приглашают на соревнования, посвященные Дню города, в бассейн «Виктория» 6 сентября (6+).

Регистрация участников — с 11 часов до 11-45. В 12 часов состоится торжественное открытие состязаний. С 12-05 — заплывы:

для юношей и девушек 2010 г. р. и старше, мальчиков и девочек 2011 — 2013 г. р., а также 2014 г. р. и младше — дистанция 50 м (вольный стиль) и 100 м (комплексное плавание);

для женщин 25 — 48 лет, 49 — 59 лет, мужчин 25 — 44 лет, 45 — 59 лет, мужчин и женщин 60 лет и старше — дистанция 50 м (вольный стиль).

Завтра, 5 сентября, во Дворце спорта им. А. Петрова (ул. Героев, 2) пройдет открытый турнир по быстрым шахматам (6+). Начало в 14-30.

Замечательно, что три праздничных дня в Ельце объединят традиции и современность, спорт и творчество, музейные открытия и концерты под открытым небом. Город готовится к своему дню рождения, чтобы каждый житель смог найти здесь событие по душе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.