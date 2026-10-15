Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В минувшую субботу в Ельце состоялся историко-патриотический фестиваль «В гостях у нежинских гусар».

Началось это яркое, красочное представление на Красной площади с торжественной церемонии освящения штандарта 18-го гусарского полка, утраченного в 1917 г. Также здесь устроили для зрителей реконструкцию кавалерийского смотра и показательные выступления. Гусары возложили цветы к стеле «Город воинской славы».

В показательных выступлениях блистали всадники конно-спортивного клуба «Кристалл»: верховые гусары на ходу демонстрировали навыки владения холодным оружием — саблей и пикой. К примеру, надо было разрубить яблоко, чтобы стойка, на которой фрукт держался, не свалилась. И девчонки зачастую справлялись лучше парней! Главный гусар фестиваля, учредитель елецкого конно-спортивного клуба «Кристалл» Дмитрий Сергеевич Егоров показал, что такое сабраж, снеся ударами сабли горлышки от бутылок шампанского.

Шествие гусар по ул. Коммунаров.

После показательных выступлений под звуки оркестра в авангарде с марширующими елецкими мажоретками гусары проследовали по ул. Коммунаров в городской парк, на основную фестивальную площадку. Здесь зрителям предстояло погрузиться в атмосферу начала XX века: по аллеям мимо специальных фотозон прохаживались разодетые по тогдашней моде барышни и господа, реконструкторы из разных городов России (из Москвы, Курска, Нового Оскола, Воронежа, Орла) разложили на лотках свое богатство — реплики стрелкового и холодного оружия тех времен, старинные вещи, на манекенах демонстрировалась военная форма начала позапрошлого века. Гости города с удовольствием рассказывали об этих экспонатах, и, кстати сказать, посетители фестиваля (многие пришли семьями) живо интересовались всеми этими штуками, особенно дети. Можно было сфотографироваться в гусарской форме и с оружием. Вообще о вооружении, экипировке и других деталях, связанных с российской армией времен Первой мировой войны, организаторы и участники фестиваля рассказывали много, в том числе и со сцены.

На площадке медслужбы дореволюционной России хозяевами были будущие медики из ЕМК им. К. С. Константиновой. Рядом с ними действовала импровизированная штамповочная мастерская: любой желающий мог выбрать себе образец памятной медали (медальона) и сам же, саданув по специальной заготовке кувалдой, отчеканить ее. Неподалеку гости фестиваля писали открытые письма перьями, макая их в старинную чернильницу. Особенно этим заинтересовались дети: мальчишкам и девчонкам было любопытно попробовать себя в эпистолярном жанре, которым владели их далекие предки.

…В городском парке звучали мелодии и ритмы прошлых лет: задора историко-патриотическому мероприятию прибавляли выступления местных артистов.

Так совпало, что в день проведения гусарского фестиваля в Ельце сочетались браком несколько супружеских пар. Заезжали молодожены и в городской парк. Первыми — Ирина и Дмитрий Самойловы. Реконструкторы обрадовались ребятам, как родным, сразу же начали кричать «Горько!» (молодожены тотчас же поцеловались) и шутя предложили Дмитрию, заинтересовавшемуся коллекцией пехотного вооружения начала XX века, сходить в рекруты на 25 лет. А потом, дескать, мы тебя молодой жене вернем. Шутка всем понравилась.

Гости гусарского фестиваля молодожены Ирина и Дмитрий Самойловы: в супружеской жизни главное — не рубить сплеча!

Как отметил идейный вдохновитель фестиваля нежинских гусар Д. С. Егоров, учрежденному им конно-спортивному клубу «Кристалл» более 20 лет. В современном формате фестиваль проводится пятый раз, а занимаются реконструкцией они уже лет восемь.

Дмитрий Сергеевич посетовал, что современная молодежь, к сожалению, мало интересуется историей, касающейся времен Первой мировой войны, плохо знает этот период прошлого России и ориентируется в нем, в основном, по интернет-источникам, далеко не всегда достоверным и объективным. А между тем философия жизни, воинской чести и верности присяге дореволюционного российского офицерства — тема наиважнейшая и поныне не потерявшая своей актуальности. Да и рядовых, представителей младшего командного состава, проявивших доблесть на полях сражений и затем приумноживших воинскую славу в Гражданской и в Великой Отечественной войнах, немало. Великие полководцы Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и многие другие вначале отличились именно в Первой мировой.

Со штандартом 18-го гусарского полка стоит студент Елецкого колледжа искусств им. Т. Н. Хренникова Степан Рублев. Разносторонне одаренный парень из Задонска занимается в конно-спортивном клубе «Кристалл» и играет в молодежном театре «Проект».



Историко-патриотический фестиваль «В гостях у нежинских гусар» не только про яркое, красочное шоу (хотя мероприятие зрелищное, нравится зрителям всех возрастов). Пожалуй, главная его цель — пробудить живой интерес к прошлому России, к нашим корням, чтобы понять, как предки любили и защищали Отечество, как жертвовали собой ради его блага. Их героический опыт всегда был востребован на полях сражений. Как никогда нужен он и сейчас.