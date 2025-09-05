Полезные подарки для особенных детей

В День знаний поздравления и подарки (сладкие сувениры и интерактивные книги) от представителей ООО «Агроснабсахар» в рамках акции «Sucden — детям» получили юные ельчане с ограниченными возможностями здоровья.

Генеральный директор ООО «Агроснабсахар» Н. С. Гацура, глава Ельца В. П. Жабин, директор школы № 19 А. А. Сергеева, начальник юридического отдела ООО «Агроснабсахар», депутат облсовета депутатов М. В. Толстопятов у первоклашек.

Вместе с главой города В. П. Жабиным руководители елецкого сахарного завода посетили два коррекционных класса в школе № 1 им. М. М. Пришвина и первоклашек школы № 19.

— Очень приятно, что в последнее время в стране большое внимание уделяется деткам с ограниченными возможностями здоровья, — отметила директор школы № 19 А. А. Сергеева. — Уверена, год будет плодотворным для их развития, социализации, профессиональной подготовки выпускников. И хорошо, что глава города и сотрудники елецкого предприятия нашли в своем напряженном графике время, чтобы поздравить наших учеников.

Генеральный директор ООО «Агроснабсахар» Н. С. Гацура подчеркнул, что для него важно лично вручить подарки и поздравить ребят, педагогов и родителей с началом учебного года, несмотря на то, что сейчас горячая пора на производстве.

Особые слова благодарности гости сказали учителям, которые занимаются с особенными детьми, выразив надежду, что подаренные интерактивные учебные пособия помогут в работе.