Компания «Яндекс» стала участником нового сезона всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез», реализуемого в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Специалисты по искусственному интеллекту подготовили видеоурок о дипфейках и способах их своевременного распознавания. Этот урок предназначен для детей от 6 лет, но будет интересен и взрослым.

Дипфейками называют изображения, видеоролики и аудиозаписи, созданные с помощью нейросетей, на которых происходят события, никогда не происходившие в реальности. Часто героями таких подделок становятся известные личности, такие как политики или актёры.

Злоумышленники активно используют этот метод, подделывая голос близкого человека, чтобы манипулировать детьми и заставлять их действовать в своих интересах.

Урок представлен в формате мультфильма, где о рисках, связанных с дипфейками, расскажут рыбки из подводного города Кораллвиль. Главный герой, рыбка Ян, сталкивается с видео, на котором другая рыбка летает над городом, что невозможно для обычных обитателей Кораллвиля. Пытаясь повторить это, Ян попадает в опасную ситуацию.

К уроку прилагаются методические материалы для учителей, а для проверки и закрепления знаний предусмотрен тест. Эти материалы доступны на сайте.

«Такие образовательные материалы, повышающие цифровую грамотность наших ребят, должны быть обязательно вписаны в школьную программу. Дети должны понимать, как работают современные технологии. Ещё один важнейший аспект — кибербезопасность наших школьников: умение безопасно пользоваться Интернетом и при необходимости защититься от мошеннических схем», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.