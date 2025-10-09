новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 08.10.2025 № 2130 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 28.12.2021 № 2011 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Елец субсидий на иные цели и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца» (с изменениями от 16.09.2022 № 1484, от 03.06.2024 № 882, от 17.03.2025 № 605)»

