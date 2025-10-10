Работодатели и жители Ельца!

С 16 по 25 октября проводится областная декада охраны труда.

На территории области и г. Ельца пройдут мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к вопросам охраны труда, пропаганды культуры безопасного труда, формирования значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Для дошкольников, учащихся школ и студентов города состоятся беседы, викторины, классные часы и выставки детских рисунков по охране труда.

Запланировано проведение совещаний, «круглых столов», семинаров с работодателями и трудовыми коллективами по информированию работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах; оформление (обновление) информационных стендов, уголков по охране труда, наглядной агитации с целью пропаганды вопросов охраны труда; пересмотр и обновление инструкций по охране труда; проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников; обучение по охране труда и профилактики производственного травматизма и т. д.

Предлагаем работодателям принять участие в декаде, организовав на своем предприятии, в организации или учреждении проведение мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников.

Комитет экономического развития администрации городского округа г. Елец.