Выставка к 100-летию заповедника «Галичья гора. Острова заповедной природы» откроется 31 октября в Липецком областном краеведческом музее. Заповедник «Галичья гора» – одна из визитных карточек Липецкой области, известная как один из самых маленьких по площади, но богатейших по биоразнообразию заповедников в мире. Его территория состоит из шести уникальных участков-«островов», расположенных в Задонском, Елецком, Краснинском и Липецком районах.

Выставка является совместным проектом Липецкого областного краеведческого музея и его филиала – Музея природы. Экспозиция подробно расскажет об истории создания заповедника, его выдающихся исследователях, флоре и фауне.

«Заповедник “Галичья гора” – это наша гордость. Уверен, что выставка позволит липчанам и гостям региона по-новому взглянуть на это удивительное место, узнать его историю и проникнуться важностью работы по сохранению природы для будущих поколений. Такие проекты вносят неоценимый вклад в экологическое просвещение и укрепляют любовь к малой родине», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В экспозиции будут представлены оригиналы фотографий, документов и книг начала XX века. Также посетители увидят гербарные листы, собранные ведущими специалистами по флоре заповедника. Среди экспонатов будут личные вещи учёных, которые внесли значительный вклад в изучение и сохранение заповедника. Кроме того, в экспозиции будут фотографии ландшафтов и животных, обитающих на всех шести участках заповедника.

Помимо классических экскурсий, на базе выставки запланирована насыщенная образовательная программа: виртуальные экскурсии по заповеднику и тематические мастер-классы.

Выставка «Галичья гора. Острова заповедной природы» будет работать в Липецком областном краеведческом музее до 1 февраля 2026 года.