Дворцу культуры исполнилось полвека

Роман ДЕМИН



В минувший вторник исполнилось 50 лет городскому Дворцу культуры, который начал работать 23 декабря 1975 года и именовался в то время ДК завода «Эльта» (ул. Радиотехническая, 6-а).





По тем временам это типовое трехэтажное здание из железобетонных конструкций с двумя сценическими площадками стало самым современным и красивым по тогдашней моде: сталь, стекло, бетон. А еще оно было очень вместительным. Судите сами, общая полезная площадь ДК составляла 6 тысяч 200 квадратных метров — почти футбольное поле!

ДК завода «Эльта» в 80-е годы.



Одна из главных особенностей здешней большой сцены состояла в том, что она вращалась. Просторный зал рассчитан на 760 зрительских мест. За год тут проходило до 650 (!) различных мероприятий.

Кстати сказать, решающую роль в строительстве здания сыграл легендарный директор «Эльты» Анатолий Тимофеевич Харченко. Поговаривают, что ему каким-то чудесным образом удалось пробить строительство этого объекта в Ельце, несмотря на то, что проект предназначался якобы только для областных центров тогдашнего СССР.

Действительно, в Липецке есть брат-близнец нашего ГДК — бывший областной Дворец культуры, затем ДК профсоюзов, а теперь областной центр культуры, народного творчества и кино.

В Ельце ДК «Эльта» стал городским учреждением в 1996 году после банкротства гиганта отечественной радиоэлектронной промышленности завода «Эльта» им. 60-летия Союза ССР. Лично я застал времена, когда здесь (в фойе второго этажа) проводились самые крутые танцы, а потом и дискотеки, на которые билетов было не достать. Кстати сказать, танцы от дискотеки отличить легко: на первых играл вокально-инструментальный ансамбль (ВИА), а на вторых воспроизводились (в то время на магнитофонах) хиты современной поп-музыки.

До 2019 года в стенах ГДК занималось около 40 коллективов художественной самодеятельности, клубных объединений и спортивных секций. В их числе — хорошо известные не только в нашем городе, но и далеко за его пределами: это народные и образцовые команды, такие, как театр танца «Эльта» И. О. Можиной, народного танца «Ельчаночка» (руководитель Н. Н. Клаус), классического танца под руководством Л. П. Касимовой, спортивного и бального танца (супруги Лебедевы), театр «Проект» (режиссер О. М. Климов), детский вокальный ансамбль «Саженцы» (В. А. Зотова), хор русской песни «Черема» (хормейстер С. С. Коренев), клубы аквариумистов «Дискус», фотохудожников «Елец», художников «Родник», ДЮСШОР «Спартак», объединения «Ветеран», «Старшеклассник», «Елецкая матаня» и многие другие.

ГДК закрыли в 2019 году из-за его ветхости, ведь капитальный ремонт тут не проводился с момента его возведения. Эксперты, обследовавшие здание, пришли к неутешительному выводу: Дворец технически и морально устарел, обветшал, пошел трещинами. Судьбой здания озаботился даже глава администрации Липецкой области (ныне губернатор) И. Г. Артамонов.

Поначалу ГДК хотели снести и построить на его месте новый культурный центр. Но потом все же решили сохранить старые стены. По-моему, правильный выбор, ведь это живой образец классической советской блочной архитектуры 70-х годов прошлого века.

В 2020 году липецкое ООО «Высота» сделало эскизный проект реконструкции ГДК, причем с учетом современных требований и пожеланий занимавшихся в здании коллективов и объединений. Следующий шаг — окончательный проект ремонта.

Однако не все так просто. После строительства в районе дамбы Дворца спорта им. А. П. Петрова, куда перебрались елецкие спартаковцы (дзюдоисты и гиревики), вопрос с реконструкцией ГДК подзавис. И все же крохотная надежда на коренное переустройство этого объекта имеется. Лично мне кажется, что Дворец культуры с его характерным обликом остается, как я уже говорил, своеобразным советским памятником в истории городской архитектуры.

Его считают своим родным домом 31 творческий коллектив и 16 любительских объединений по интересам. В числе команд ГДК семь носят почетные звания «народный», «образцовый» и «заслуженный». Причем каждые три года они подтверждают эти статусы. Например, к заслуженным относятся хор русской песни «Черема» и «Театр танца «Эльта». Имя народных носят клуб художников «Родник» и фотоклуб «Елец», а звания образцовых удостоены коллектив классического и современного танца «Триумф», вокальный ансамбль «Саженцы» и танцевальный — «Ельчаночка».

Участники творческих объединений завоевали на международных и всероссийских конкурсах и фестивалях только за последний год сотни наград. Одних только Гран-при свыше 70! Кроме того, коллективов ГДК подготовил и провел за уходящий год свыше 800 культурно-массовых мероприятий, которые посетили более полумиллиона человек.