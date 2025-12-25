Юрий Снегирев очарован Ельцом и его рекордами

Роман ДЕМИН



На страницах федеральной «Российской газеты» («РГ») вышла статья, рассказывающая о Ельце и редакции «Красного знамени». В гостях у нашего коллектива побывал известный журналист, кавалер ордена Мужества Юрий Игоревич Снегирев.



К нам коллега прибыл по заданию руководства главного печатного органа страны. Между прочим, каждый номер «Российской газеты» ложится на стол нашего Президента В. В. Путина.

Поводом для посещения не самой крупной в Липецкой области редакции стала «Книга рекордов «Красного знамени». О ней в «РГ» узнали через Интернет.

Юрий Игоревич с интересом изучил достижения ельчан, запечатленные сотрудниками «Красно­знаменки». Особенно его подивила истории про то, как наша подписчица Александра Шуринова 25 лет стояла в очереди на телефон (сейчас в такое уже просто не верится!), и ей провели телефонную линию только после публикации в «КЗ» сего антирекорда.

Также маститый журналист отметил поступок друга нашей редакции Павла Евгеньевича Лаврищева, сумевшего сделать фотосессию с городской газетой на высочайшей вершине Европы — стратовулкане Эльбрусе, а потом и в горах Непала — на фоне Эвереста.

А еще Ю. И. Снегирева порадовал зафиксированный в нашей книге рекордов факт: ельчанин Владимир Витальевич Сериков стал самым молодым председателем Совета депутатов субъекта РФ в нашей стране (!), заняв этот ответственный пост в 28-летнем возрасте. Как говорится, молодым везде у нас дорога.

Впечатлил гостя и сам Елец. Мы с ним прошлись по центру города как раз в то время, когда тут готовились к фестивалю «Елки липецкой земли». Юрий Игоревич активно фоткал установку и украшение вечнозеленых деревьев, привезенных к нам со всех уголков региона. Так что первую полосу «Российской газеты» украсило фото с новогодним убранством, тоже сделанное Ю. М. Снегиревым.

Что же касается его большого (целая полоса) репортажа о том, как и чем живет предновогодний Елец, то в нем отразилось много чего… Например, уникальный памятник художнику Николаю Николаевичу Жукову. Ведь в этой композиции одна из фигур — по сути, прижизненный монумент известному актеру, режиссеру, кинематографисту и телеведущему Никите Сергеевичу Михалкову, правда, еще безусому.

Много чего понравилось в нашем городе гостю: памятник Бунину в одноименном сквере и эпичная «заброшка» — бывшая табачная фабрика Заусайлова, Знаменский девичий монастырь и фигура гармониста на ул. Торговой, громада Вознесенского собора и особый, купеческий дух древнего Ельца — города, в который нельзя не влюбиться!

В ТЕМУ:

Юрий Игоревич Снегирев родился в Москве в 1967 году, закончил журфак МГУ, советский и российский журналист. Сотрудничал с различными печатными изданиями, работал в «Комсомольской правде» и «Известиях». Сейчас трудится в «Российской газете».

Освещал Первую чеченскую войну, причем не боялся встречаться с боевиками и их руководителями, например, интервьюировал Ахмеда Закаева, Аслана Масхадова, Шамиля Басаева…

В апреле 2012 года участвовал в V Всероссийской молодежной экспедиции к Северному полюсу. Орден Мужества получил в 2008 году во время грузино-абхазской войны, на которой бесстрашно работал в Цхинвале под огнем грузинских военных как корреспондент «Известий».

Ю. И. Снегирев — лауреат национальной премии «Искра» в области печатных СМИ в номинации «Лучший репортаж» (2009 г).