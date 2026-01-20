Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл в Ельце заседание оперштаба. Оно прошло при участии представителей силовых структур, МЧС и экстренных служб. Обсуждались дополнительные меры безопасности и усиление взаимодействия по линии Минобороны России.

С начала года в регионе уничтожено 38 вражеских беспилотников. Пострадали пять человек, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

«Последний серьёзный инцидент произошёл в Ельце. Как и в других регионах России, удары целенаправленно наносятся не только по промышленным объектам, но и по гражданским зданиям», — отметил губернатор.

На совещании оперативного штаба разработали дополнительные защитные меры. Обсудили координацию действий в чрезвычайных ситуациях. Особое внимание уделили поддержке граждан, чьи дома пострадали от ударов дронов. Этот вопрос губернатор держит на личном контроле.

После заседания оперштаба он встретился с жильцами одной из елецких многоэтажек, чьё имущество пострадало во время последней атаки БПЛА на город. Были повреждены припаркованные рядом машины, фасад дома и стёкла в квартирах — их сразу загерметизировали. Специалисты уже замерили все оконные рамы, чтобы вставить новые стёкла. Владельцы квартир отметили быструю работу специалистов, которые вернули в дом свет и тепло.