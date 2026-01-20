Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл в Ельце заседание оперштаба. Оно прошло при участии представителей силовых структур, МЧС и экстренных служб. Обсуждались дополнительные меры безопасности и усиление взаимодействия по линии Минобороны России.

С начала года в регионе уничтожено 38 вражеских беспилотников. Пострадали пять человек, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

«В Ельце произошёл очередной крупный инцидент. Губернатор подчеркнул, что, как и в других областях России, атаки осуществляются не только по промышленным объектам, но и по гражданским строениям», — заявил глава региона.

На заседании оперштаба были выработаны дополнительные меры защиты. Отработаны вопросы координации на случай чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделено помощи жителям, чьё имущество пострадало от атак беспилотников. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора.

После заседания оперштаба он встретился с жильцами одной из елецких многоэтажек, чьё имущество пострадало во время последней атаки БПЛА на город. Были повреждены припаркованные рядом машины, фасад дома и стёкла в квартирах — их сразу загерметизировали. Специалисты уже замерили все оконные рамы, чтобы вставить новые стёкла. Владельцы квартир отметили быструю работу специалистов, которые вернули в дом свет и тепло.