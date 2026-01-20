Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл в Ельце заседание оперштаба. Оно прошло при участии представителей силовых структур, МЧС и экстренных служб. Обсуждались дополнительные меры безопасности и усиление взаимодействия по линии Минобороны России.

С начала года в регионе уничтожено 38 вражеских беспилотников. Пострадали пять человек, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

«Последний серьёзный инцидент произошёл в Ельце. Как и в других регионах России, удары целенаправленно наносятся не только по промышленным объектам, но и по гражданским зданиям», — отметил губернатор.

На заседании оперштаба были выработаны дополнительные меры защиты. Отработаны вопросы координации на случай чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделено помощи жителям, чьё имущество пострадало от атак беспилотников. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора.

После заседания оперативного штаба он встретился с жителями многоэтажного дома в Ельце, который пострадал от недавней атаки беспилотника. В результате удара были повреждены автомобили, припаркованные рядом с домом, фасад здания и окна квартир. Все разбитые стёкла сразу же заделали. Эксперты уже провели замеры оконных рам, чтобы подготовить их к установке новых стёкол. Жильцы высоко оценили оперативность специалистов, которые оперативно восстановили электроснабжение и отопление в доме.