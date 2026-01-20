Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов организовал в Ельце заседание оперативного штаба. В мероприятии приняли участие представители силовых структур, МЧС и экстренных служб. На встрече обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности и укрепление сотрудничества с Министерством обороны Российской Федерации.

С начала года в регионе уничтожено 38 вражеских беспилотников. Пострадали пять человек, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

«Последний серьёзный инцидент произошёл в Ельце. Как и в других регионах России, удары целенаправленно наносятся не только по промышленным объектам, но и по гражданским зданиям», — отметил губернатор.

На заседании оперштаба были выработаны дополнительные меры защиты. Отработаны вопросы координации на случай чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделено помощи жителям, чьё имущество пострадало от атак беспилотников. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора.

После заседания оперштаба он встретился с жильцами одной из елецких многоэтажек, чьё имущество пострадало во время последней атаки БПЛА на город. Были повреждены припаркованные рядом машины, фасад дома и стёкла в квартирах — их сразу загерметизировали. Специалисты уже замерили все оконные рамы, чтобы вставить новые стёкла. Владельцы квартир отметили быструю работу специалистов, которые вернули в дом свет и тепло.