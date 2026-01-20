В историческом сердце Липецкой области – городе Ельце – завершён капитальный ремонт поликлиники №2. Это первое в регионе медицинское пространство с аутентичным дизайном. Сегодня медучреждение посетил губернатор региона Игорь Артамонов.

В поликлинике полностью заменены все инженерные системы: электрика, отопление, водопровод, противопожарная сигнализация. Это основа безопасного и комфортного приёма пациентов.

Уникальной чертой этого места является его атмосфера. На стенах можно увидеть графические изображения известных достопримечательностей Ельца, таких как Знаменский монастырь, пожарная колонка, музеи и другие исторические объекты. Эти изображения нанесены на современные стеклянные панели. Также была сохранена и отреставрирована историческая лепнина с традиционными орнаментами, которая придаёт помещению уют и связь с прошлым.

«Этот проект – часть планомерного обновления всей системы здравоохранения области. Мы стремимся сделать современную медицину доступной каждому, будь то крупный город или небольшое село», — отметил губернатор Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов сообщил, что модернизация здравоохранения в Ельце продолжится. В ближайших планах – ремонт травмпункта в городской больнице №1 им. Н.А. Семашко, который обслуживает не только ельчан, но и жителей соседних округов, а также обновление операционного блока в гинекологическом отделении этого медучреждения.