В историческом сердце Липецкой области – городе Ельце – завершён капитальный ремонт поликлиники №2. Это первое в регионе медицинское пространство с аутентичным дизайном. Сегодня медучреждение посетил губернатор региона Игорь Артамонов.

В поликлинике полностью заменены все инженерные системы: электрика, отопление, водопровод, противопожарная сигнализация. Это основа безопасного и комфортного приёма пациентов.

Интересной особенностью стала атмосфера: на стенах размещены графические изображения знаковых мест Ельца – Знаменского монастыря, пожарной колончи, музеев, и других достопримечательностей – нанесённые на современные стеклянные борды. Сохранена и отреставрирована историческая лепнина с традиционными орнаментами, создающая ощущение уюта и связи с прошлым.

Губернатор Игорь Артамонов подчеркнул, что данный проект является частью масштабной программы модернизации системы здравоохранения региона. Наша цель — обеспечить доступ к современной медицине для всех жителей, независимо от того, проживают ли они в крупном городе или в небольшом селе.

Игорь Артамонов сообщил, что модернизация здравоохранения в Ельце продолжится. В ближайших планах – ремонт травмпункта в городской больнице №1 им. Н.А. Семашко, который обслуживает не только ельчан, но и жителей соседних округов, а также обновление операционного блока в гинекологическом отделении этого медучреждения.