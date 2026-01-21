новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

О стоимости ЖКУ — 2026

Николай СЫРОМЯТНИКОВ


Министерство энергетики и тарифов Липецкой области опубликовало подробную информацию, касающуюся двойного повышения тарифов на услуги ЖКХ в 2026 году — с 1 января и с 1 октября.


Первое повышение, которое произошло с 1 января, вызвано только увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%. Рост тарифов на коммунальные ресурсы не превысил 1,7%.
 Второе повышение в 2026 году произойдет позже обычного — только с 1 октября (в прошлом году тарифы повышались с 1 июля). Сообщается, что это плановый процесс, вызванный объективными причинами: ростом цен на энергоресурсы, используемые для их производства, уровнем инфляции и другими факторами, учитываемыми Минэкономразвития РФ при разработке прогноза социально-экономического развития страны, а также вложением инвестиций в модернизацию и обновление инфраструктуры для обеспечения надежности и качества услуг.
Электричество
Одноставочные тарифы на электроэнергию с 1 января:
для городского населения (с газовыми плитами) — 5,77 руб./кВт/ч с НДС (рост 1,7%);
для городского населения (с электрическими плитами и (или) электроотопительными установками) и сельского населения — 4,04 руб./кВт/ч с НДС (рост 1,5%).
 С 1 октября:
для городского населения (с газовыми плитами) — 6,42 руб./кВт/ч с НДС (рост 11,3%);
для городского населения (с электрическими плитами и (или) электроотопительными установками) и сельского населения — 4,49 руб./кВт/ч с НДС (рост 11,1%).
 Пороги диапазонов потребления электрической энергии для населения, установленные с 1 января 2025 года, не изменятся и продолжат действовать на уровне прошлого года.
Энергетики напоминают, что первый диапазон потребления электрической энергии в отопительный период (для жилых помещений, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, в жилых и (или) садовых домах, не подключенных к централизованной системе газо­снабжения), составляет до 3900 кВт/ч в месяц включительно, второй диапазон — от 3900 до 6000 кВт/ч в месяц включительно, что соответствует максимальным значениям для первого и второго диапазонов объемов потребления, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1469 от 01.11.2024 г. Третий диапазон электропотребления — все, что выше второго диапазона — свыше 6 000 кВт/ч в месяц.
Во всех других случаях (т. е. в неотопительный период и в отопительный период для жилых помещений, которые не оборудованы стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, в жилых и (или) садовых домах, не подключенных к централизованной системе газоснабжения) продолжат действовать следующие диапазоны потребления электрической энергии: первый диапазон — до 1635 кВт/ч в месяц включительно; второй диапазон — от 1635 до 2520 кВт/ч в месяц включительно; третий диапазон — свыше 2520 кВт/ч в месяц.
Пороговые значения потребления электроэнергии регламентируют каждый тариф в отдельности.
Данная норма не коснется многодетных семей: для них оплата по тарифу для первого диапазона потребления электрической энергии — без ограничения пороговым значением.
Подавляющее большинство жителей Липецкой области относятся к первому диапазону объемов потребления электрической энергии.
Заплатят больше
В 2026 году, как и в предыдущие периоды, продолжит действовать государственная политика по борьбе с нелегальным бизнесом в бытовом секторе, «серым» майнингом. Для них и для «энергорасточительных» потребителей, которые по объему электропотребления не укладываются в первый диапазон электропотребления, применяются и будут применяться более высокие тарифы по второму и третьему диапазонам.
С 1 января:
для городского населения (с газовыми плитами): по второму диапазону — 11,22 руб./кВт/ч с НДС, по третьему диапазону — 13,05 руб./кВт/ч с НДС;
для городского населения (с электрическими плитами и (или) электроотопительными установками) и сельского населения: по второму диапазону — 7,85 руб./кВт/ч с НДС, по третьему диапазону — 13,05 руб./кВт/ч с НДС.
с 1 октября:
для городского населения (с газовыми плитами): по второму диапазону — 13,76 руб./кВт/ч с НДС, по третьему диапазону — 15,14 руб./кВт/ч с НДС;
для городского населения (с электрическими плитами и (или) электроотопительными установками) и сельского населения: по второму диапазону — 9,63 руб./кВт/ч с НДС, по третьему диапазону — 15,14 руб./кВт/ч с НДС.
Газ
Цена на природный газ для населения Липецкой области с 1 января 2026 года составила 8,86 руб./куб. м с НДС (рост 1,7%).
Розничные цены на природный газ, которые станут действовать с 1 октября текущего года, примут позже, после пересмотра их составляющих на федеральном уровне.
Вода, канализация, тепло, ТКО
Величина тарифа на холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и горячее водоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) зависит от ресурсо­снабжающей организации.
В процентном соотношении рост тарифов за эти жилищно-коммунальные услуги в текущем году выглядит так:
по холодной (питьевой) воде:
с 1 января — 1,7%;
с 1 октября — от 0 до 16,2%; 
по водоотведению:
с 1 января — 1,7%
с 1 октября — от 0 до 15,1%; 
по тепловой энергии (отопление):
с 1 января — от 0 % до 1,7%;
с 1 октября — от 1,5% до 17,0%; 
по горячему водоснабжению (теплоноситель):
в закрытой схеме:
с 1 января — 1,7%;
с 1 октября — от 0 до 16,2%;
по горячему водоснабжению (теплоноситель):
в открытой схеме:
с 1 января — от 0 до 1,7%;
с 1 октября — от 9,6 до 16,3%;
по услугам обращения с ТКО:
с 1 января — 0%;
с 1 октября — от 8 до 12,0%.
Срок действия, льготы
Пересмотренные тарифы с 1 октября 2026 года будут действовать до второго полугодия 2027 года.
 В Липецкой области действует система субсидирования для малообеспеченных семей, которые тратят на оплату жилья и коммунальных услуг более 22% от своего дохода.
 Субсидии также предоставляются отдельным категориям граждан, чьи расходы на коммуналку превышают 10% дохода. Это касается многодетных семей, одиноких матерей, семей, имеющих в своем составе получателей пенсии по случаю потери кормильца, одиноко проживающих пенсионеров, либо одиноко проживающих граждан, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

