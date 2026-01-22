Росреестр по Липецкой области опубликовал рейтинг кадастровых инженеров за 2025 год.

Результаты находятся в открытом доступе на официальном сайте Росреестра: Открытая служба — Статистика аналитика — Липецкая область — Рейтинг кадастровых инженеров.

Ссылка: rosreestr.gov.ru/open-servi…

Оценка основана на ключевых показателях их профессиональной деятельности, включая долю положительных и отрицательных решений при проведении государственного кадастрового учета, а также информацию о членстве инженеров в саморегулируемых организациях.

Согласно данным липецкого Управления Росреестра, за отчетный период в области работали 316 кадастровых инженеров.

«Анализ результатов деятельности кадастровых инженеров поможет с выбором специалиста для качественного выполнения кадастровых работ» — отметил Виктор Гостеев руководитель Управления Росреестра по Липецкой области.