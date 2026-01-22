Наталья Широкова идет по следам И. А. Бунина

Александр МАЗУРИН

В преддверии Дня российского студенчества (Татьянин день) корреспондент «Красного знамени» встретился со студенткой ЕГУ им. И. А. Бунина Натальей Широковой и расспросил ее об учебе и научной деятельности.

Студентка ЕГУ им. И. А. Бунина Н. Широкова.



Наталья учится на 4-м курсе исторического факультета. Школу заканчивала в Москве и уже тогда знала, что для дальнейшего обу­чения выберет специальность, связанную с гуманитарными науками. Так, в Ельце нашла подходящее направление, совместив свои желания, мечты и ожидания.

— В 2022 году я как выпускница 11-го класса вместе с мамой начала выбирать университет для поступления. Мы использовали онлайн-сервис «Калькулятор ЕГЭ», в котором нужно было указать баллы и желаемые региональные предпочтения. Среди предложенных вариантов система выделила Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, расположенный в историческом и живописном городе, этот вариант мне сразу понравился.

На первом курсе Наталья с головой окунулась в активную общественную и научную жизнь вуза во многом благодаря преподавателю, доктору исторических наук Д. В. Щукину. Он заметил потенциал и инициативу девушки, стал помогать ей освоиться в ученой среде и определиться с темами исследований.

К слову, студентка выбрала не самую легкую область — политическая история России начала XX века. Изучает первую волну русской эмиграции. Большое внимание уделяет жизни и путешествиям И. А. Бунина. Студентка изучила путевые заметки, личные дневники писателя и его окружения, реконструировала точный маршрут его поездок по миру после революции 1917 года.

— Главным своим успехом могу назвать победу в грантовом конкурсе фонда «Наследие русского зарубежья» в 2024 году. Это большой всероссийский проект, позволивший мне выпустить первый научный труд при поддержке руководителя. Помогли одногруппники. Также считаю важным достижением, что студенты нашего института проявили желание разузнать побольше о науке и помочь мне. Так у нас получилось возродить наше студенческое научное сообщество. Теперь мы собираемся за «круглым» столом и дискутируем. Однозначно буду продолжать свою научную деятельность под лозунгом «Дальше — больше».

Также Наталья Широкова поделилась своими секретами подготовки к зачетам и экзаменам. Чтобы хорошо сдать сессию, начинать готовиться к ней нужно заранее. Залог успеха — посещение лекций и практических занятий во время всего семестра. Ведь за пару суток перед экзаменом усвоить материал, рассчитанный на изучение в течение нескольких месяцев, нереально. А вот повторить и систематизировать знания, полученные за семестр, возможно.