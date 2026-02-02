Новый начальник ЛО МВД

В Елецком линейном отделе МВД России на транспорте новый начальник — им 28 января назначен подполковник полиции К. А. Костеньков.

Константин Александрович — коренной ельчанин. После срочной службы во внутренних войсках МВД в 1997 году начал свою карьеру в Елецком ЛО МВД России на транспорте.

У К. А. Костенькова богатый профессиональный опыт, он прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до офицера на руководящих должностях. Константин Александрович занимал разные посты — командовал отделением ППС, нес службу в отделении дознания, а также в оперативных и кадровых подразделениях.

С 2023 года и до нового назначения К. А. Костеньков исполнял обязанности заместителя начальника — начальника полиции Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

В 2000 году подполковник полиции Константин Костеньков принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, за что был удостоен звания «Ветеран боевых действий».

За многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты он неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами. В мае 2002 года Указом Президента РФ В. В. Путина К. А. Костенькова наградили медалью «За отличие в охране общественного порядка», он имеет ведомственные медали МВД России «За отличие в службе» I, II и III степени.

Подполковник полиции К. А. Костеньков женат, в семье двое детей.