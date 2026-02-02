новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Общество

Новый начальник ЛО МВД

0 7

В Елецком линейном отделе МВД России на транспорте новый начальник — им 28 января назначен подполковник полиции К. А. Костеньков.

Константин Александрович — коренной ельчанин. После срочной службы во внутренних войсках МВД в 1997 году начал свою карьеру в Елецком ЛО МВД России на транспорте.

У К. А. Костенькова богатый профессиональный опыт, он прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до офицера на руководящих должностях. Константин Александрович занимал разные посты — командовал отделением ППС, нес службу в отделении дознания, а также в оперативных и кадровых подразделениях.

С 2023 года и до нового назначения К. А. Костеньков исполнял обязанности заместителя начальника — начальника полиции Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

В 2000 году подполковник полиции Константин Костеньков принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, за что был удостоен звания «Ветеран боевых действий».  

За многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты он неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами. В мае 2002 года Указом Президента РФ В. В. Путина К. А. Костенькова наградили медалью «За отличие в охране общественного порядка», он имеет ведомственные медали МВД России «За отличие в службе» I, II и III степени.

Подполковник полиции К. А. Костеньков женат, в семье двое детей.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Росреестр по Липецкой области опубликовал рейтинг…

О том какие постановки увидеть в Елецком драматическом…

В Ельце ведут работу госпаблики

О том какие постановки увидеть в Елецком драматическом…

С верой в мечту и надеждой на лучшее

1 из 74
Новости ВРФ