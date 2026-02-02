ПЕСНИ О ЕЛЬЦЕ И НЕ ТОЛЬКО

Николай СЫРОМЯТНИКОВ



На лирические стихотворения нашего земляка, замечательного поэта и художника и давнего друга газеты «Красное знамя» Сергея Юрьевича Пузатых (псевдоним — Елецкий), написано свыше 20 песен. Они о малой родине Сергея — о Ельце, о Бунине и о многом другом — тематика самая разнообразная.



Это совместный проект жителя Гатчины, физика-ядерщика Сергей Елецкого и питерца Юрия Веселова: Юрий Викторович, человек с профессиональным музыкальным образованием (и сам неплохой поэт), как-то увидел стихотворения Сергея Юрьевича на «Стихи.ру» и поразился, насколько они по-есенински музыкальны.

Творцы списались-созвонились, договорились о сотрудничестве. Так начали рождаться песни.

Справедливости ради стоит отметить, что союз этот тройственный: композиции на стихи С. Ю. Пузатых-Елецкого Ю. В. Веселов создает с использованием искусственного интеллекта.

Но проект в любом случае про то, что «вначале было слово»: никакая компьютерная технология никогда не вдохнет жизнь в «мертвые» тексты. Если транскрибировать большинство «стихов» треков самых популярных нынешних отечественных исполнителей, легко убедиться в том, что это зачастую просто лексически обедненная, скверно рифмованная и малограмотная дичь.

А в ярких стихотворениях Сергея Юрьевича — дыхание Родины — и малой, откуда каждый родом, и общей — России. В них — плеск Быстрой Сосны и журчание Ельчика, шепот листвы городских парков и шелест луговых цветов, стук топоров строителей первой елецкой крепости и фанфары Великой Победы…

Эти песни возвращают нас к самим себе, какими мы были в детстве и какими должны жить сейчас, они пробуждают самые теплые воспоминания.

Кстати сказать, на фото, сделанном в молодости, Сергей Юрьевич очень похож на Иосифа Бродского (не правда ли, сходство есть?).

Слушайте эти песни, сохраняйте их в свои плейлисты, максимально репостите, рассылая родным и близким, живущим далеко от Ельца! Песни Сергей Елецкого и Юрия Веселова того стоят!

На стихи Сергея Пузатых — Елецкого — Я был рождён

На стихи Сергея Пузатых — Елецкого — Я посещу любимые места

На стихи Сергея Пузатых — Елецкого — Ещё и не было Москвы

На стихи Сергея Пузатых — Елецкого — Эти странные белые ночи

На стихи Сергея Пузатых — Елецкого — Рождество

На стихи Сергея Пузатых — Елецкого — Ко дню Великой победы

На стихи Сергея Пузатых — Елецкого — Последние осенние цветы

На стихи Сергея Пузатых — Елецкого — Родился мальчик в матушке России

На стихи Сергея Пузатых — Елецкого — Немного о себе