В лагере «Прометей», который вновь открывает свои двери, появится фиджитал-центр.

В лагере «Прометей» реализуется уникальный для региона проект. Здесь создается фиджитал-центр, где дети смогут сочетать цифровой и традиционный спорт. Сначала они будут соревноваться в компьютерных играх, а затем переходить на реальные спортивные площадки. Такой подход учитывает современные интересы молодежи, не забывая о пользе для здоровья.

Фиджитал-центр всё ещё в процессе строительства, но другой значимый объект – Молодёжный кампус в «Прометее» – уже завершён. Финансирование проекта осуществлялось в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Для создания нового пространства был отремонтирован корпус, находящийся на берегу реки. Комплекс включает семь многофункциональных площадок и конференц-зал, рассчитанный на 140 участников. Это позволит организовывать мероприятия самых разных форматов: от образовательных семинаров и стратегических сессий до праздничных встреч и кинопоказов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поделился информацией о создании новых объектов в «Прометее». Он подчеркнул, что в регионе активно развивается молодёжная инфраструктура. За последние годы в области были возведены новые школы, а также проведён капитальный ремонт уже существующих образовательных учреждений. Молодёжные центры получили обновление, а также были открыты «Кванториумы», «Точки роста» и «IT-кубы». Программа «Профессионалитет» направлена на создание современных образовательных кластеров, где молодёжь может освоить востребованные профессии.

«Хочется, чтобы молодёжь видела и знала: у нас можно получить качественное образование, найти дело по душе, создать семью и быть уверенными в завтрашнем дне. Важно, чтобы каждый молодой человек верил: его идеи важны, его труд нужен, его будущее – здесь», – подчеркнул Игорь Артамонов.