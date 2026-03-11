Образовательный проект «Кадры. ИТ-трансформация» стартует в Липецкой области. Программа направлена на формирование кадрового резерва для регионального правительства и подготовку специалистов, способных внедрять современные цифровые решения в систему государственного и муниципального управления.

Проект стартует в марте и будет включат пять образовательных модулей. Участников ждут очные встречи в центре «Прометей», кампусе «Школы 21» и других. Ключевые темы — введение в ИТ, прикладное программное обеспечение в работе госслужащих, искусственный интеллект, анализ данных и кибербезопасность. Завершится обучение защитой командных проектов, разработанных для реальных задач цифровой трансформации региона.

Каждый может подать заявку на участие, заполнив анкету. Первым этапом отбора будет входное тестирование, которое проверит мотивацию, логическое мышление и базовые знания участников. По итогам этого тестирования 50 самых подготовленных кандидатов будут допущены к обучению.

«Кадры. ИТ-трансформация» — это комплексная программа, объединяющая теорию и практику. Участники не только получат знания от ведущих экспертов и доступ к передовым инструментам, но и наладят контакты с единомышленниками, наставниками и представителями отрасли. Проект призван создать сообщество профессионалов, готовых формировать цифровую среду региона и повышать эффективность государственного управления через внедрение искусственного интеллекта и других технологий.

Проводить проект будут региональные министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области совместно с Центром ИТ-компетенций «Область будущего» и АНО «Цифровой регион. Липецк».

«Наша цель — создать сообщество профессионалов, способных решать реальные задачи региона с помощью искусственного интеллекта и анализа данных. В перспективе участники программы научаться разрабатывать ИТ-решения, которые изменят цифровую жизнь Липецкой области», — губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.