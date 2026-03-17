Больше 190 километров региональных дорог отремонтируют в Липецкой области в 2025 году. Напомним, согласно майскому указу Президента РФ Владимира Путина, к концу 2027 года регионы должны обеспечить нормативное состояние 85% опорной сети дорог. В Липецкой области в опорную сеть входят все федеральные трассы и 28 региональных дорог протяженностью 717 километров. Это примерно 13% всей межмуниципальной сети. В числе важных направлений – маршруты, ведущие в соседние регионы, обходы городов, дорога к аэропорту и т. д.

В 2025 году доля дорог, соответствующих нормативам на опорной сети, достигла почти 80%. Планы на конец 2026 года предусматривают увеличение этого показателя до 82,7%. В министерстве транспорта Липецкой области также разрабатывают план мероприятий на 2027 год, что позволяет надеяться на успешное выполнение поставленной задачи.

В этом году комплексный ремонт с заменой дорожного покрытия выполнят на пяти участках опорной сети общей протяжённостью более 35 км. В их числе:

— 13 км автодороги Тербуны-Набережное-Волово (два участка ремонта в районе сёл Урицкое и Васильевки);

— 8,5 км дороги Волово-Вышнее Большое – граница Курской области (начиная от Волово);

— 6,6 км Волово-Захаровка-Александровка – граница округа (от границы округа до Захаровки);

— 3,4 км трассы Липецк – Доброе – Чаплыгин (от добровского перекрёстка до Махоново);

— 3,8 км дороги Елец – Долгоруково – Тербуны (от границы Долгоруковского округа до Стегаловки).

Контракты на выполнение работ уже заключены. Ремонт начнется, как только позволят погодные условия.

«Качество дорог – один из главных запросов наших жителей жителей.190 километров обновленных трасс в этом году – это вклад в безопасность и комфорт тысяч людей, которые ежедневно пользуются этими маршрутами», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.