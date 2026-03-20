Рассказали о своих героях

Нина ФЕДЯНИНА



В редакции «Красного знамени» чествовали победителей и участников редакционного конкурса «Свой герой», который проходил в прошлом году и был посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Участники редакционного конкурса «Свой герой».



«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Эти слова песни из фильма «Офицеры» стали отправной точкой названия конкурса. Действительно, в нашем городе, как и во всей России, нет такой семьи, которой бы не коснулась своим черным крылом война. И пусть давно отгремели бои, позарастали воронки от бомб и снарядов, в памяти народной живы герои тех лет, рассказы об их подвигах передаются из поколения в поколение. В семьях бережно хранятся награды фронтовиков Великой Отечественной, треугольные письма с фронта, фотографии, военные трофеи.

Участники конкурса расспросили о своих героях родителей, бабушек, дедушек и написали интересные материалы, которые публиковались в течение 2025 года.

Следует отметить, что редакционной коллегии было очень трудно определить победителей, настолько яркими и насыщенными событиями военных лет были их рассказы.

К примеру, Алиса Мещерякова описала, как провожали на фронт ее тогда еще 17-летнего прадеда Николая Рощупкина (он сумел приписать себе лишний год, чтобы защищать Родину). Парень был в хорошем настроении и, как мальчишка, гонял голубей. Потом писал письма, рассказывал, как сражается с фашистами. Вскоре пришла похоронка. Родные долго искали место захоронения и нашли его. Они побывали на могиле прадеда в белорусском селе Озараны.

А вот у прадедушки Матвея Марутяна Василия Боганова нет могилы. Его семья получила сообщение в декабре 1942 года о том, что он «погиб на боевом посту и похоронен в море».

Историю со счастливым концом пересказывают из поколения в поколение в семье Полины Карасевой. Ее прапрадед Александр Измайлов геройски сражался, но в марте 1945 года пришла похоронка. Его родные очень переживали, однако в августе он вернулся живым с наградами и дожил до 80 лет.

Две войны прошел Алексей Савушкин, про которого написала его правнучка Елизавета Савушкина. По рассказам старших, в финскую солдатам приходилось в 40-градусный мороз выживать в снегу, по 2 месяца не бывая в помещениях. Однажды после бомбежки Алексей услышал крик из-под земли и вытащил заживо погребенного бойца.

Участники конкурса рассказали о семейных реликвиях, связанных с войной. Так, Стефания Скворцова прислала фото немецкой бритвы — ее прадед Иван Скворцов привез с фронта как трофей.

Глеб Федянин показал ложку, его прадед Александр Федянин получил своеобразный сувенир от американского солдата в обмен на такой же, только советский, во время встречи войск на Эльбе с союзниками.

А Варвара Чечетко сообщила, что в ее семье сохранилась справка об участии в боях против японских захватчиков ее прадеда Василия Шипилина. Документ выполнен на тончайшей рисовой бумаге, а на обратной стороне — иероглифы.

Вот такие истории о своих героях рассказали участники нашего конкурса. Мы пригласили их в редакцию, где главный редактор Роман Вениаминович Демин вручил школьникам Дипломы, благодарности и подарки от спонсора.

Дипломы лауреата I степени конкурса «Свой герой» получили Глеб ФЕДЯНИН (1 «Б» класс школы № 12

им. Героя России В. А. Дорохина за подготовку корреспонденции «А где-то в Америке — ложка моего прадеда»), Алиса МЕЩЕРЯКОВА (3 «Б» класс школы № 15, «Фото из семейного альбома»), Варвара ЧЕЧЕТКО (5 «Б» класс гимназии № 11, «Они сражались за Родину»), Елизавета САВУШКИНА (5 «Б» класс гимназии № 11, «Мерзли в снегу, спали у костра»), Стефания СКВОРЦОВА (9 «Г»

класс школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, «Знаю, каким был мой прадедушка»).

Дипломы лауреата II степени — у Дарьи ПЕРВУШИНОЙ (9-й класс школы № 17, «Спасибо деду и прадеду за Великую Победу»), Марии КУЗНЕЦОВОЙ (7 «Б» класс лицея № 5,«Прабабушка Сима спасала раненых»).

Дипломы лауреата III степени вручили Полине КАРАСЕВОЙ (5 «Б» класс гимназии № 11, «Пришла похоронка, но прадед вернулся живым»), Вере СУХОРУКОВОЙ (8 «А» класс школы № 24 им. Героя России Н. И. Семочкина, «Помним, любим, чтим»).

Благодарности за участие в конкурсе получили учащиеся 5 «Б» класса гимназии № 11 Матвей МАРУТЯН (кореспонденция «… Похоронен в море»), Михаил РАССОХИН («Знаю и помню»), Дмитрий ОРЛОВ («Мои любимые герои»), четвероклассница Вероника ЛАВРУХИНА («Бурлаковы воевали отважно!») и шестиклассник Дмитрий ПЕЧИКИН («Историю семьи надо знать»).

Редакция благодарит участников конкурса, а также их родных, учителей за подготовку интересных материалов, а спонсора — за подарки для детей.

Кроме Дипломов главный редактор газеты «Красное знамя»

Р. В. Демин вручил победителям и призерам редакционного конкурса «Свой герой» памятные подарки. За 1-е места получили классные термосы, а за вторые и третьи — соответственно термокружки и настольные канцелярские органайзеры.

Все призы приобретены благодаря спонсору нашего конкурса генеральному директору ООО «ВЕЛЕС-АГРО» Денису Викторовичу САРАФАНОВУ.

