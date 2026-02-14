А. П. Василюк — офицер контрразведки «Смерш»

Роман ДЕМИН



В елецком отделе УФСБ России по Липецкой области есть замечательный музей, созданный бывшим руководителем этого спецподразделения, ветераном службы госбезопасности Виктором Митрофановичем Кузубовым.



Первое знакомство



Не так давно экспозиция хранилища истории пополнилась материалами, собранными нашим земляком Алексеем Васильевичем Василюком. Переданные им документы и фотографии касаются памяти его деда Афанасия Петровича Василюка — участника Великой Отечественной войны, ветерана спецслужб, работавшего и жившего в Ельце.

Кстати сказать, ранее о фронтовике писал в своей книге «Памяти елецких чекистов»

В. М. Кузубов, впервые познакомившийся с бывшим сотрудником контрразведки «Смерш» Алексеем Васильевичем Василюком и его женой Валентиной Алексеевной в Ельце, когда ветеран уже вышел на заслуженный отдых.

На страницах издания его автор поделился впечатлениями от встреч с супружеской четой и, подчеркивая их интеллигентность, скромность и личное обаяние, пишет, что никогда б не поверил, будто доброжелательный и спокойный, седовласый подполковник в отставке А. П. Василюк прошел через огненное пекло Сталинграда. Там с октября 1942-го по июнь 1943 года тогда еще молодой офицер мужественно выполнял задания военной контрразведки по добыче важных разведданных о дислокации частей вермахта.

Афанасий Петрович Василюк в победном мае 1945 года.



Дружба

длиною в жизнь



Благодаря изысканиям внука отважного героя, мы теперь знаем, что Афанасий Петрович Василюк родился в крестьянской семье 6 июня 1921 года в селе Никольском Знаменского района Омской области.

На малой родине мальчишка закончил начальную школу. О характере Афанасия можно судить по такому факту. Он всю жизнь хранил крепкую дружбу со своим односельчанином-ровесником Иваном. Тот переболел оспой и ослеп, однако это обстоятельство не мешало их почти братским отношениям, которые оба пронесли сквозь десятилетия и поддерживали до конца своих дней.

По словам Алексея Васильевича (внука А. П. Василюка), в семье Ивана, всю жизнь прожившего в селе Никольском, по сию пору хранят фото с дарственной надписью: «На память самому лучшему другу Ване от Афони». А. П. Василюк всегда трогательно заботился о друге, нередко присылал ему посылки, регулярно писал письма, а когда наведывался на малую родину в отпуск, друзья обязательно встречались, вспоминали детство, деревенских знакомых, различные случаи из жизни.

Слева направо: ельчане Елена Васильевна Лужникова (внучка А. П. Василюка), Василий Афанасьевич Василюк (сын фронтовика), представитель УФСБ России по Липецкой области Дарья Викторовна Ермакова, ветеран спецслужб и основатель музея елецкого отдела ФСБ Владимир Митрофанович Кузубов, Алексей Васильевич Василюк (внук главного героя публикации), Варвара Алексеевна Василюк (правнучка отважного офицера).



Из педагогов —

в контрразведчики



А. П. Василюк закончил Тарский педагогический техникум, а затем три курса Омского пединститута им. М. Горького. Накануне Великой Отечественной войны парня призвали в Красную Армию.

Стране, которая перевооружалась, срочно требовались офицеры-командиры, и вскоре Алексей стал курсантом Омского зенитно-артиллерийского училища, которое в 1942 году перевели в город Горький (ныне Нижний Новгород). Отсюда с несколькими сослуживцами Афанасия направили на учебу в Москву на спецкурсы НКВД. А закончив их, лейтенант А. П. Василюк оказался назначен на должность оперативного уполномоченного

контрразведки «Смерш» азотцентра в городе Коломне.

Судя по всему, за вывеской Коломенского азотцентра скрывалось специальное конструкторское бюро гладкоствольной артиллерии Наркомата вооружения, созданное в 1942 году постановлением Государственного комитета обороны СССР. Им руководил талантливый оружейник, создатель различных образцов минометов и реактивных систем Б. И. Шавырин. По всей видимости, сотрудники «СМЕРШа» несли здесь службу, связанную с пресечением утечки секретной информации из СКБ.



Победу встретил

в Австрии



Впрочем, в тылу Афанасий Петрович пробыл недолго: был назначен оперативным работником в 1248-й истребительный противотанковый артиллерийский полк оперативного резерва главного командования. В составе этого подразделения наш герой принял участие в Сталинградской битве. В ходе боев за город А. П. Василюк добыл для командования ценные сведения, а кроме того, обеспечивал мероприятия по пресечению работы вражеской агентуры, фиксировал преступления фашистов на советской земле.

В конце концов дороги войны привели его в Германию, где в 1945 году капитан отличился при штурме Бреслау (ныне польский город Вроцлав, переданный СССР Польше после Победы).

Незабываемый день 9 мая Афанасий Петрович встретил в Австрии и какое-то время служил тут уже после войны оперуполномоченным 2-й воздушной армии. Его гимнастерку украшали ордена Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней, а также медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».



Память о бескорыстном служении



С конца 50-х и до 1962 года А. П. Василюк укреплял безопасность страны на ее дальневосточных рубежах, на острове Сахалин. Отсюда он уволился со службы в запас и в звании подполковника, перебрался с семьей в Елец.

На пенсии Афанасий Петрович любил кататься на велосипеде, до конца своих дней оставался заядлым рыболовом, грибником, ягодником. Он вообще не упускал случая побыть на природе, дарившей ему полноценный отдых и настоящее умиротворение.

А. П. Василюка не стало в 2005 году. Фронтовик похоронен на городском кладбище Ельца. Теперь материалы о храбром офицере, отдавшем большую часть жизни службе на благо Родины, будут храниться в музее елецкого отдела УФСБ России по Липецкой области, напоминая молодым сотрудникам о долге, чести и бескорыстном служении Отечеству.