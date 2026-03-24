Агентство инвестиционного развития Липецкой области объявляет о поиске инвестора для восстановления исторической усадьбы князя Вяземского, расположенной в живописнейшем месте Грязинского округа на берегу реки Байгоры. Это готовый фундамент для создания туристического кластера, основанный на богатейшей двухвековой истории.

Имение Лотарёво возникло в начале XIX века, когда князь Егор Александрович Вяземский, вступив в брак с дочерью местного землевладельца, получил эти земли в качестве приданого. Настоящий расцвет усадьбы пришёлся на время правления его внука, генерала Леонида Дмитриевича Вяземского, участника Русско-турецкой войны. В 1870–1880-х годах он превратил имение в изысканный дворцово-парковый комплекс с белоснежным главным зданием, фонтанами, оранжереями и коллекцией редких растений. В Лотарёве хранились произведения Левитана и Маковского, а также старинные рукописи. Известный конный завод орловских рысаков, находившийся в усадьбе, подарил России победителя приза «Русское Дерби» — жеребца Зенита.

Дело отца продолжил сын Борис Леонидович Вяземский, бывший личный секретарь Петра Столыпина. Он провел в имение электричество, построил плотину, заложил уникальный дендропарк и создал первый в этих местах заповедник. Трагическая гибель князя от рук дезертиров осенью 1917 года потрясла современников, а усадьба была полностью разграблена и разрушена.

Поэтесса Марина Цветаева назвала произошедшее «знаменитой, по зверскости, расправой». До наших дней сохранился живописный ландшафт, парк и больница. Больница, построенная князьями для крестьян, поставлена на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия регионального значения как «Усадьба князя Вяземского».

Сегодня у инвесторов есть уникальный шанс возродить это легендарное место. Усадьба обладает идеальной логистикой: удобные подъездные пути, всего 54 километра до Липецка и 480 километров до Москвы. Это делает объект доступным для туристов из всех крупных городов региона и столицы.

На территории возможно создание исторического отеля, музея, ресторана, возрождение конного завода или культурно-досугового комплекса. Агентство инвестиционного развития ищет тех, кто ценит историю и готов воссоздать усадьбу, привлекая туристов в одно из самых уникальных мест России.Возродить усадьбу Вяземских — значит не просто восстановить архитектурный облик, но и вернуть к жизни один из самых красивых уголков русской провинции.

«Липецкая область открыта для бизнеса, и усадьба Вяземских — одно из самых интересных предложений для инвесторов. У объекта уникальное расположение, богатейшая история и огромный туристический потенциал. Мы готовы сопровождать проект на всех этапах и предоставить все доступные меры государственной поддержки. Уверен, что вместе мы сможем превратить это легендарное место в точку притяжения для туристов со всей России», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.