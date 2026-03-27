Стартовал отбор на восьмой поток бесплатной программы «Архитекторы.рф», ориентированной на специалистов в сфере городского развития, включая архитекторов, социологов, экологов, экономистов, юристов и других. Прием заявок до 12 апреля.

Программа объединяет профессионалов, предлагая обучение у экспертов, работу над реальными проектами и возможность попасть в кадровый резерв.

Виталий МуткоГенеральный директор ПАО ДОМ.РФ«Архитекторы.рф — это не только образовательная программа, но и сообщество специалистов, которые предлагают новые идеи для развития наших городов. Проектировщики, архитекторы, государственные и муниципальные служащие получают знания о самых передовых и успешных урбанистических практиках и учатся комплексному подходу к преобразованию территорий и сохранению исторического наследия. Улучшение качества жизни граждан через создание комфортной городской среды — задача, которой уделяют большое внимание президент и правительство страны, а ДОМ.РФ как Институт развития продолжит подготовку кадров, готовых решать её на высоком профессиональном уровне».

К участию допускаются граждане РФ с высшим образованием и опытом в сфере городского развития. В этом году отбор включает эссе, рекомендательные письма и видеоинтервью.

27 марта в 11:00 прошёл открытый вебинар. [vk.com/arch.russia?t2fs=63c…], где расскажут о программе и правилах отбора. Подать заявку можно здесь «Архитекторы.рф».

«Считаю, что это отличная возможность для наших специалистов раскрыть свой потенциал, и в дальнейшем внести вклад в развитие городов и сёл региона. Вместе мы сможем создать комфортную и современную среду для наших жителей», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.