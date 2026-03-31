Упрощение оформления общего имущества садоводческих некоммерческих товариществ. Что изменится для садоводов?

В Правительство РФ внесен законопроект, разработанный Росреестром, который призван упростить процедуру оформления прав на общее имущество садоводческих товариществ. Документ предлагает существенно изменить действующий порядок, сократив временные и финансовые затраты садоводов.

Общее имущество СНТ – это имущество, предназначенное для использования всеми правообладателями земельных участков на территории товарищества. Е

сли говорить простыми словами дороги, электрические сети, газопроводы, водопроводы, спортивные и детские площадки, а также иные объекты, предназначенные для общего пользования.

В настоящее время процедура оформления общего имущества СНТ состоит из нескольких этапов. По действующему законодательству садоводам необходимо провести общее собрание членов товарищества, рассчитать доли каждого собственника, обратиться в уполномоченный орган за решением о предоставлении участка в долевую собственность и только потом оформлять права в Росреестре. Все это требует времени, денег и специальных знаний. На практике многие товарищества так и не проходят этот путь до конца, в результате чего дороги, линии электропередачи и другие важные объекты годами остаются юридически «ничьими». Законопроект призван решить эту проблему.

Законопроект предлагает внести изменения в Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Основная новация заключается в том, что право собственности садоводов на общее имущество СНТ будет возникать в силу закона с момента постановки такого имущества на кадастровый учет в Росреестре. Это аналогично механизму, который сегодня действует в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. То есть точно так же, как собственники квартир автоматически владеют лестницами, подъездами и крышами своего дома без специальных договоров и отдельных регистраций, так и садоводы после принятия закона будут считаться собственниками дорог, линий электропередачи и других общих объектов с момента, когда эти объекты поставлены на кадастровый учет. Никаких дополнительных действий, собраний или платежей для возникновения права собственности на такое имущество совершать не потребуется.

Обязанности перейдут к органам местного самоуправления и кадастровым инженерам. Именно они в рамках постановки объектов на кадастровый будут обеспечивать всю необходимую процедуру. От садоводов потребуется только одно: чтобы само имущество было готово к постановке на учет, то есть имело правильно установленные границы и корректно подготовленные правоустанавливающие документы. Но организовывать этот процесс и нести его основную часть будут уже не граждане, а уполномоченные органы.

«Новый механизм позволит облегчить процедуру проведения социальной газификации СНТ – отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Липецкой области Елена Кириллова. Когда права на общее имущество оформлены надлежащим образом, существенно упрощается взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, поскольку четко определены правообладатели инженерных коммуникаций и земель, по которым они проходят».

