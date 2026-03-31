новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Общество

Медицинская помощь рядом с домом.

0 4

С начала 2026 года на государственный кадастровый учет поставлено 15 ФАПов и 5 отделений врачей общей практики. Медучреждения, расположены в Грязинском, Добровском, Елецком, Задонском, Лебедянском, Лев-Толстовском и Усманском округах.

Мини-поликлиники предназначены для оказания комплекса квалифицированной первичной медико-санитарной помощи сельскому населению.

Их строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение» по
типовому проекту, который включает:
кабинет приёма фельдшера, процедурный кабинет, помещение персонала с раздевалкой, санузел, комната хранения лекарственных препаратов, помещение хранения уборочного инвентаря, тамбур и техническое помещение.

🩺 «Управление Росреестра по Липецкой области придает особое значение постановке на кадастровый учет и регистрации прав объектов здравоохранения, стремясь оформить их в кратчайшие сроки», — отметил руководитель Виктор Гостеев.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
Новости ВРФ