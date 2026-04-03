«Белый сокол» — дом, в котором живут люди

Ирина МЕШАЕВА



Когда подъезжаешь к дому социального обслуживания «Белый сокол», первое, что бросается в глаза, — ухоженная территория: клумбы, беседки, качели. Никакого больничного запаха. Просто дом. Большой, немного шумный — и живой. Именно так говорит о нем заведующая социально-реабилитационным отделением Татьяна Анатольевна Быкова: «Мы не медицинское учреждение. Мы дом, в котором живут люди».

Жильцы «Белого сокола» отмечают праздники…

…занимаются спортом

…благоустраивают территорию и комнаты своего дома.



Для кого он?



Сегодня под крышей дома социального обслуживания — 126 человек. Возраст — от 18 лет и, как говорит Татьяна Анатольевна, до бесконечности. Самому старшему около 90 лет, самому молодому — 19.

Большинство — мужчины: до недавнего времени интернат был сугубо мужским, теперь здесь проживают и женщины. Многие попали сюда из детских домов, у большинства давно нет родственников. Кто-то лишился дееспособности из-за болезни, кто-то — из-за пагубных привычек. Но все они — люди, которые не представляют опасности для общества и которым просто нужен дом.

«Наша задача — сделать их жизнь счастливой» — этой фразой Татьяна Анатольевна отвечает на вопрос о миссии учреждения. Не «обеспечить уход», не «оказать услуги» — а сделать счастливыми.

​На практике это означает: поездки на Черноморское побережье два года подряд, экскурсии в Москву и Санкт-Петербург, походы в театр, кинотеатр, океанариум и зоопарк. Это вокальный коллектив «Русичи» — шесть человек, которые выступают на областных и всероссийских фестивалях. Это студии изобразительного искусства и арт-терапии, проект которых получил рецензию ученых Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина и рекомендован к широкому применению.



Учеба, труд и мечта

о самостоятельности



14 жильцов интерната каждый день ездят учиться в специализированные образовательные учреждения. Надо видеть, как сосредоточенно они собираются с утра, переодеваются и ждут машину. Вот кому учеба в радость, потому что это настоящее приключение, знакомство и общение с новыми людьми. Летом эти взрослые ученики очень скучают по школе.

​Однако не учебой единой живут в «Белом соколе». Некоторые работают уборщиками в управляющей компании: их привозят, за ними присматривают. Но есть и исключение — Людмила. Ей частично восстановили дееспособность, и теперь она, как участница областного проекта «Хороший дом», ходит на работу, готовит, покупает еду. Это большой прогресс! Людмила стоит в очереди на жилье. Впереди — шанс на настоящую, самостоятельную жизнь.

​Для тех, кто делает первые шаги к независимости, в интернате создана учебно-тренировочная квартира в рамках программы «Сопровождаемое проживание». Группы по 7 — 9 человек три месяца учатся готовить, стирать, ухаживать за собой. Потому что они этого хотят — вот что, пожалуй, самое важное.



​Отделение «Милосердие»: когда нужен

кто-то рядом



Не все могут учиться и путешествовать. Увы, 24 жильца отделения «Милосердие» нуждаются в постоянном уходе: кормлении, смене белья. Но и им, говорит Татьяна Анатольевна, требуется не только это. Им нужно, чтобы кто-то просто сел рядом и подержал за руку.

​Эту роль отчасти берет на себя внутриволонтерский отряд — жильцы, которые помогают с прогулками тем, кто не может выйти сам. Волонтеры приходят и из города, хотя их, признается руководство, хотелось бы больше. Это очень важно для тех, кто живет в «Белом соколе».



​Перед тобой такой же человек



Люди с психическими расстройствами некоторых пугают. Это факт, с которым в «Белом соколе» научились работать — терпеливо и без обид.

«Бывает недуг, когда нет руки или ноги, — его видно. А когда проблемы с психикой, это внутри. И перед тобой стоит такой же человек», — говорит Татьяна Анатольевна. Она убеждена: большинство ее подопечных открыты, доброжелательны и рады любому живому общению.

​Интернат стоит в черте города, рядом — женский монастырь. Соседство символичное: жизнь, вера и забота — все рядом. Учреждение давно перестало прятаться за закрытыми воротами. Здесь ждут гостей, волонтеров и просто неравнодушных людей.