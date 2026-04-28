«Сообщи, где торгуют смертью»: первый этап

В период с 20 апреля по 1 мая 2026 года на территории оперативного обслуживания Елецкого ЛО МВД России на транспорте проходит первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель мероприятия — привлечение общественности к участию в противодействии распространения наркомании и получение информации о фактах незаконного оборота наркотиков.

В рамках акции сотрудники полиции проводят рейды, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков, а также мероприятия по профилактике наркомании и употребления психоактивных веществ среди молодежи.

Сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте напоминают: если у вас имеется информация о фактах незаконного оборота наркотических веществ, а также посева, произрастания и культивирования наркосодержащих растений, о местах сбыта наркотических веществ, обращайтесь по телефонам дежурных частей подразделений полиции:

-дежурная часть Елецкого ЛО МВД России на транспорте: +7 (47467) 7-22-88;

-дежурная часть Липецкого ЛОП: +7 (4742) 24-92-89;

Помните, что свой вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотических средств может внести каждый!