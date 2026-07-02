265 лет Преображенской церкви

Роман ДЕМИН

Ровно 265 лет назад в июле 1761 года воронежский епископ Кирилл подписал указ о начале строительства в Ельце церкви Преображения Господня (ныне ул. Октябрьская, 135-а).

Сначала деревянная

Согласно легенде примерно на этом месте некогда стоял храм Праскевы Пятницы. Вот почему нынешняя ул. Октябрьская, ранее именовалась Пятницкой. Древнее культовое сооружение располагалось под защитой стен старинной елецкой крепости и располагалось поблизости от проезжей (имевшей ворота) ливенской башни. Вполне возможно, церковь возводилось вместе с новым городом в 1592 году.

Однако во второй половине XVII века тут срубили новый храм, в честь Преображения Господня. Правда спустя столетие он так сильно обветшал, что к 1761 году его прихожане (особенно богатые купцы Шапошниковы) начали хлопотать о постройке каменной Божией обители.

Ее освятили в 1771 году и от других культовых сооружений того времени, она отличалась необычной цветовой гаммой: белые стены в сочетании с зеленым, красным и желтым цветами, в которые окрасили выступающие декоративные элементы.

История в камне

Новая каменная церковь неоднократно перестраивалась, расширялась и капитально ремонтировалась. В конце 1779 года в Елец из Воронежа перевели священника Иоанна Борисовича Жданова, который какое-то время служил в храме во имя Архистратига (архангела) Михаила, а затем стал настоятелем церкви Преображения Господня.

В городе этого батюшку очень почитали. С ним связано немало легенд, например о том, что во время церковной службы от требовал от прихожан полнейшей тишины. А чтобы это правило соблюдали все без исключения, повесил внутри Преображенской церкви металлическую цепь с ошейником и надписью: «Сия цепь прибита повелением Тихона 1-го, Епископа Воронежского и Елецкого». Кандалы способствовали устрашению тех мирян, кто небрежно относился к службе и молитве.

На собственные средства отец Иоанн в 1810 году заказал известному тогда живописцу Алексею Щучкину внутреннюю роспись стен и создание нескольких икон, впоследствии весьма почитавшихся ельчанами. На здешней колокольне висел 200 пудовый (3 тонны 276 килограмм!) колокол, отлитый в 1830 году на заводе братьев Криворотовых (ныне АО «Гидропривод»).

Саму звонницу тоже неоднократно перестраивали, а в 1891 году во время сильнейшей грозы, в нее попала молния. Электро-разряд оказался столь мощным, что пробил крышу и вышиб из стены около четырехсот кирпичей. После чего пришлось делать крупный ремонт, устранять течь в кровле, заделывать повреждения.

Новейший период

После Октябрьской революции 1917 года храм стал постепенно приходить в упадок. В 1922 году отсюда изъяли свыше трех килограмм серебряных предметов для богослужений, а 11 апреля 1930 года, по многочисленным просьбам пролетариев (было собрано свыше 5 тысяч подписей ельчан) Преображенскую церковь закрыли.

Поначалу тут хотели сделать что-то вроде кинотеатра, а с 1937 года ее использовали под зерносклад.

Однако на этом злоключения культовой постройки не закончились. В 1946 году снесли алтарную часть храма поскольку, по мнению местных властей, полукруглый выступ, выходивший на улицу Октябрьскую, препятствовал здешнему автомобильному и пешеходному движению.

В середине 60-х годов в церкви работал тир и только 2 ноября 1971 года, решением Липецкого облисполкома Преображенский храм поставили под охрану, как ценный архитектурный памятник зодчества.

В 1986 году внутри прошли первые субботники, на которых добровольцы убирали мусор и предпринимали попытки реставрации здешних помещений. А 9 июля 1997 года тогдашний глава администрации Липецкой области Михаил Тихонович Наролин своим постановлением передал все здание приходу Вознесенского собора.

Наконец 19 августа того же года, в престольный праздник, в церкви Преображения Господнего состоялись первая после долгих лет забвения служба и крестный ход.