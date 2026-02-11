Елецкий самородок Ф. Д. Бехтеев

В предстоящую субботу, 14 февраля, исполнится 310 лет со дня рождения нашего именитого земляка, искусного дипломата Федора Дмитриевича Бехтеева (1716 — 1761 гг.), ставшего первым наставником юного цесаревича, а впоследствии императора Павла I.



Дворянский род



Федор появился на свет и провел детство в Елецком уезде. Старинный дворянский род Бехтеевых впоследствии дал России немало выдающихся и известных людей. Например, один из его потомков — Сергей Сергеевич Бехтеев (старший, 1884 — 1911 гг.) — избирался предводителем елецкого дворянства, служил членом Госсовета Российской империи, стоял у истоков строительства в Ельце первого в нашей стране элеватора.

Имение Бехтеевых — деревня Липовка (Бехтеевка) — расположено примерно в 30 километрах от нашего города. Кроме того, в Ельце у этого богатейшего семейства имелась собственная усадьба с большим участком земли в 37 соток. Ее отыскал местный краевед Виктор Петрович Горлов. По его мнению, дом Бехтеевых расположен по адресу: Комсомольская, 93 — на углу улиц Большой дворянской (теперь Комсомольская) и Театральной (Разина).

Вероятно, именно в этом доме в октябре 1917 года уже другой потомок славного рода, но тоже Сергей Сергеевич Бехтеев (1879 — 1954 гг.), звавшийся «царским гусляром», ибо был поэтом-монархистом, написал пронзительные строки, в числе которых и пророческий стих под названием «Молитва», посвященный семье Николая II и судьбе самодержца. Есть свидетельства, что Романовы его прочли и берегли уже на краю своей гибели.







Елецкий феномен



Однако вернемся к Федору Дмитриевичу Бехтееву. Этот образованнейший человек своего времени наверняка бывал в Ельце.

По воспоминаниям современников, его отличали изысканные манеры, дар красноречия, прекрасное знание истории, этикета и владение несколькими иностранными языками. Такие данные позволили ему сделать блестящую дипломатическую карьеру, приобрести известность в Европе и даже влиять на ход тогдашней мировой политики в пользу Оте­чества, ведь он служил поверенным в делах при французском дворе, то есть руководил дипмиссией в одной из тогдашних ключевых держав, искусно склоняя парижский двор к дружбе с Россией.

В связи с этим многие исследователи невольно сомневаются, а мог ли Ф. Д. Бехтеев получить столь глубокие знания в самых разных областях и науках в своем имении Липовке? Но если учесть елецкий образовательный феномен, на который ученые обратили внимание в конце XIX начале XX века, то почему бы и нет?! Может быть, Федор Дмитриевич как раз и заложил основы этого самого феномена.



Бехтеев

и Воронцовы



Кстати сказать, Ф. Д. Бехтеев оказался еще и талантливым педагогом. Ведь именно он стал воспитателем юной княгини Воронцовой (Дашковой), ставшей, пожалуй, одной из самых знаменитых женщин эпохи российского Просвещения. Екатерина Романовна долгие годы оставалась верной сподвижницей, единомышленницей и подругой своей тезки императрицы Екатерины II.

Интересно, что наставника для племянницы подобрал вице-канц­лер, граф Михаил Илларионович Воронцов, и с этим фактом связана еще одна история, касающаяся Бехтеева. Якобы граф защитил юного Федора от соседа-помещика, претендовавшего на земли молодого человека в Смоленской губернии. Затем Воронцов всю жизнь опекал и покровительствовал своему талантливому фавориту.

В роли педагога

Видимо, роль Бехтеева-педагога была замечена даже при дворе. Не случайно же государыня Елизавета Петровна в 1758 году назначила Федора Дмитриевича первым наставником совсем еще юного цесаревича Павла.

Для будущего императора Ф. Д. Бехтеев разработал оригинальные методы обучения грамоте. Например, придумал наглядный букварь, где каждая из букв отливалась из олова в форме солдатика. Такой алфавит мальчишкам запоминается гораздо легче, чем обычные аз, буки, веди…

А чтобы приохотить цесаревича к чтению, Федор Дмитриевич печатал для будущего государя специальную газету (выписывайте «Красное знамя»!). В ней публиковались рассказы о поступках Павла. Причем, учитель уверял своего подопечного в том, что эти ведомости читает вся просвещенная Европа и судит о цесаревиче именно по его делам, а стало быть, нужно вести себя хорошо: богоугодно, милостиво, добронравно, умно. Вот каким находчивым педагогом был наш земляк!

Он же стал автором первого специально составленного для Павла учебника, отпечатанного в Санкт-Петербурге в 1760 году под названием «Краткое понятие о физике для употребления его императорского высочества баговерного Государя Великого князя Павла Петровича».



Заслуги, награды, память



Ф. Д. Бехтеев приучил будущего императора к дисциплине, привил любовь к точности и математике, к армии и вообще оказал на личность совсем еще юного Павла сильное влияние.

За заслуги перед Отечеством член коллегии иностранных дел Федор Дмитриевич Бехтеев удостоился высоких чинов — надворного советника и церемониймейстера Высочайшего двора, а также звание бригадира (командира нескольких полков или бригады).

Однако в 1760 году наш земляк-самородок ушел в отставку. Скорее всего из-за болезни, поскольку уже 11 октября 1761 года (ст. стиль) он скончался и был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в тогдашней столице империи.

Его давний покровитель граф М. И. Воронцов выхлопотал у императрицы пенсию для вдовы и двух малолетних детей Бехтеева в размере 1000 рублей в год.

Увы, сегодня в нашем городе о ярком представителе рода Бехтеевых ничто не напоминает.