Необыкновенный крот — вот!

Роман ДЕМИН

Увидеть европейского (или обыкновенного) крота воочию удавалось далеко не каждому, поскольку это осторожное млекопитающее обитает под землей. Вот почему интересен даже мертвый зверек, обнаруженный мной в лесу.

Милый малыш и страшный слепыш

Любопытно, что у этих малышей ускоренный обмен веществ, заставляющий их почти все время проводить в поисках пищи и в процессе ее потребления. В основном они едят дождевых червей, но также уничтожают и садовых вредителей, например медведок, личинок майских жуков, слизней и прочих скрытных тварей. Мне могут возразить дачники: мол, у нас кроты на участке ежегодно губят урожай, и люди будут не правы, поскольку то дело рук (точнее, зубов) другого подземного обитателя — слепыша, который, в отличие от обыкновенного кротика, питается исключительно растительной пищей. Различить этих обитателей подземелий довольно легко. Крот, в общем-то, симпатичный чернявый милаха, помните чехословацкий мульт про приключения этого забавного зверька? А вот слепыш похож на белесого монстра из преисподней. Он крупнее и, в отличие от крота, роет тоннели своими огромными передними резцами, буквально вгрызаясь в землю. Этими зубищами он и уничтожает все, что растет в огородах.

Погибший крот

Говорят, что много лет Дороже этой шубы нет

Однако вернемся к европейскому кроту. Этот малыш способен рыть туннели со скоростью до 15 метров в час. Для этого у него есть все приспособления: мощные лапы с большими когтями, обтекаемое тело и уникальная, очень плотная шерсть, способная расчесываться и укладываться в любую сторону в зависимости от движения животного под землей. Говорят, в старину кротовая шуба (такие действительно шили!) считалась самым дорогим и очень редким подарком, ведь ее мех не промокал и не пачкался, отталкивая воду и грязь. Кстати сказать, этих подземных обитателей даже пробовали разводить в неволе из-за ценной шкурки, но все эксперименты потерпели крах, возможно, потому, что кроты — жуткие индивидуалисты и яростно защищают свою территорию от сородичей. Ученые утверждают, что их бешеные поединки за участок или за самку, в угаре соперничества, нередко заканчивались на поверхности гибелью одного из соперников. Вполне возможно, найденный мной в лесу мертвый крот погиб во время такого турнира.

Зверский аппетит — Зимою есть не прекратит

У кротов очень слабое зрение, зато отличное обоняние и осязание. При помощи этих двух чувств мозг животного выстраивает полную картинку окружающего его мира, воспроизводя даже форму предметов. Можно сказать, они видят при помощи нюха и тактильных ощущений. В отличие от многих других животных, кроты не впадают в спячку в холодное время года. А все из-за своего ускоренного метаболизма. Им нужно постоянно питаться, для чего они делают запасы еды в лабиринтах своих нор (их длина превышает 200 метров!), опускаясь на зиму подальше от морозной поверхности. По мнению экспертов, одно животное способно законсервировать (откусывая головы) свыше тысячи червей. Если же пищи окажется недостаточно, кротик наверняка погибнет, поскольку не может оставаться без питания более 14 — 15 часов. А еще, на удивление, эти подземные жители отличные пловцы и, даже, способны преодолевать обширные водные преграды. Вот такое необыкновенное животное обитает, можно сказать, у нас с вами под ногами.

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