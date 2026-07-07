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"Молодёжка"

А вы уже слышали «Голос города»?

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Елизавета ФАТЕЕВА
В Ельце вновь реализуется творческий проект «Голос города». Желающие могут выступить на большой сцене и порадовать горожан песней, стихотворением, танцем или игрой на музыкальном инструменте.


«Голос города» — проект поддержки талантливых людей, запущенный партией «Новые люди». Реализуется в 35 регионах России. В Ельце движение активно развивается с прошлого года. Официальный представитель и координатор — С. М. Мурзакова (псевдоним — Лиман).

София Мурзакова — молодая, перспективная и активная исполнительница множества песен, некоторые из них пишет сама. Многие горожане узнают ее по одной яркой детали образа — венку из цветов на голове. Девушка искусно играет на гитаре, состоит в рок-группе «22-й километр» и руководит сообществом «Пространство для вдохновения». Здесь можно развиваться и достигать новых вершин, знакомиться с творческими людьми, участвовать в мероприятиях. София получила высшее образование в ЕГУ им. И. А. Бунина, сейчас продолжает учебу в колледже искусств им. Т. Н. Хренникова.

С. М. Мурзакова играет на гитаре и поет в сквере им. М. М. Пришвина.


Чтобы состоялся концерт в рамках проекта «Голос города», желающие присылают заявки или лично связываются с координатором. Она предварительно слушает и смотрит выступления, при необходимости дорабатывает их с участниками. Затем назначают дату, время и место проведения. Зачастую это сквер им. М. М. Пришвина. Здесь у ребят стоит сцена, есть необходимое оборудование.

«Выступают как дети, так и взрослые. Был опыт работы с представительницами «Активного долголетия». У нас получают поддержку не только уличные музыканты, но и танцоры, поэты, фаерщики (огненное шоу). Это могут быть коллективные номера, также триумф одного исполнителя. Можно принести свою музыку или сыграть на музыкальном инструменте. В общем и целом, полная свобода действий для участников и максимум удовольствия для зрителей,» — рассказала корреспонденту «Красного знамени» С. М. Мурзакова.
За время существования проекта проведены десятки концертов, вечер памяти Виктора Цоя и большой итоговый фестиваль. Артисты танцевали восточные танцы, пели народные и эстрадные песни, жонглировали огнем. Проявляли свой потенциал не только новички, но и педагоги школ искусств, победители и призеры региональных и всероссийских состязаний. Масштабные представления проходят при поддержке управления культуры Ельца.

«Впервые попала на выступление «Голоса города» из любопытства: хотелось посмотреть номера, познакомиться с руководителями и выступающими. Затем, с большим волнением и трепетом в душе, сама взяла микрофон и вышла на сцену. Стоило взглянуть на зрителей — страх ушел. Меня тепло приняли и поддержали. С тех пор стала постоянным участником проекта,» — поделилась своими эмоциями Марина Бочарова.

«Пришла в проект не за славой или оценками жюри. Хотелось проверить себя и поделиться музыкой с обычными людьми — теми, кто спешит по делам. Для меня это был своего рода вызов: смогу ли я остановить прохожего и заставить его улыбнуться? Здесь все по-настоящему живо и честно. Именно эта искренность — большая награда для выступающего,» — говорит Ульяна Кобзева.

Фото из архива сообщества «Пространство для вдохновения».

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