Вдохновившись Ельцом

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Как уже сообщалось в «Красном знамени», в бывшем здании городской прокуратуры (ул. Мира, 100), а теперь — новом арт-пространстве под названием «Галерея «Буксир» открылась выставка «А и где жа голос брать?».



«Буксир» — проект некоммерческий

Учредитель и меценат галереи «Буксир» — Елена Юрьевна Латышева, известный в нашем регионе деловой человек, сестра-близнец сенатора РФ от Липецкой области Е. Ю. Уваркиной.

Творческая, креативная и молодая команда галереи «Буксир» проводит мероприятия, организует выставки и создает культурно-образовательные проекты — формирует созидательную среду для художников, единомышленников и творческих людей.

…Как отметила сенатор Уваркина, галерея «Буксир», созданная несколько лет назад ее сестрой Е. Ю. Латышевой, — проект некоммерческий, социально ориентированный. Он направлен на объединение авторов произведений современного искусства, создание новых культурных пространств. Задача художников — побудить зрителей под другим ракурсом посмотреть на кажущиеся привычными вещи.

Директор «Буксира» — Виолетта Подколзина. Кстати сказать, несколько лет назад она, участвуя в проекте «Дом вдали» (он стартовал с комплекса зданий бывшей табачной фабрики), встретилась здесь со своим будущим мужем Владимиром, приехавшим в Елец из Москвы.

В церемонии открытия выставки «А и где жа голос брать?» также участвовали директор фонда поддержки современного искусства «Сфера» Анна Зыкина и куратор проекта Дарья Эпин.

Куратор проекта Дарья Эпин рассказывает о «Плитках» Глеба Пастухова.



Художники сменили прокуроров

Выставка объединила работы 9 художников из разных российских городов — Димы Болохова, Нелли Акчуриной, Ярославы Комиссаровой, Дмитрия Махова, Анны Рымарь, Глеба Пастухова, Виталия Тюрлика, Саши Кокачевой и Кати Яновой.

Неслучайно экспозиция развернута в бывшем еще до революции магазине купца Богомолова, где в советское время располагалась прокуратура: это пространство теперь представляется как территория художественного исследования, где найденные художниками материалы и остатки прошлого — не застывшие артефакты, а инструменты для создания множества историй.

Вид самих помещений, где расположены экспонаты, настраивает на определенное восприятие: в здании бывшей прокуратуры внешне уже ничего не напоминает о том, что здесь когда-то находилось представительство надзорного ведомства, а ранее — купеческий магазин. Но предполагается, что у посетителей выставки, знакомых с недавней историей этих помещений, при осмотре экспонатов подсознательно возникнет желание разобраться в сути вещей, докопаться до истины.



Своим голосом Это место мы создавали практически с нуля, поэтому было непросто, — пояснила Дарья Эпин. — Наши художники ездили по Ельцу и региону, собирали информацию о быте старинного города. Выставка может побудить зрителей по-новому взглянуть на его историю, ремесла и одновременно побольше узнать о современном искусстве. Авторы, не сговариваясь, сошлись на одной теме: откуда художнику брать голос, как находить следы прошлого и актуализировать их в настоящем.

«В эпоху бесконечного потока изображений, текстов и готовых интерпретаций поиск собственного высказывания становится одной из главных задач искусства, — говорится в официальном релизе галереи «Буксир». — Обращаясь к архивам, находкам и локальной истории Ельца, участники выставки ищут не только следы прошлого, но и основания для собственного голоса. Не присваивая чужой опыт и не претендуя на роль свидетеля событий, они выстраивают диалог с местом, в котором личное наблюдение встречается с коллективной памятью, а художественное высказывание возникает из внимательного отношения к тому, что сохранилось и что было утрачено».

Керамическая скульптура «Башня Тайницкая» Анны Рымарь.



Елец мультиструктурный и контрастный

Елец с его многослойностью, мультиструктурностью, смешением разных элементов и стилей, вдохновил художников на создание арт-объектов, представленных на выставке. К примеру, в темной, мрачноватой комнате размещены артефакты, которые зритель может рассмотреть, только подсветив их чем-то. Это и произведения художников, и реликты прошлого, найденные во время творческих экспедиций. А при входе в «Буксир», под лестницей, размещена работа липецкой художницы Анны Рымарь — колодец со звуковым сопровождением. Лестницу, ведущую наверх, к основной экспозиции, Анна отделала специальными перфорированными элементами, изготовленными вручную по образцу перфокарт. Посетитель видит некое подобие подземного царства со свисающими с потолка корнями. Художница заинтересовалась многообразием Ельца с его сохранившимися подземными ходами и лазами (участники проекта побывали и на Воргольских скалах), реками.

Наверху зрителей встречают работы липчанина Глеба Пастухова. Он изготовил изразцы со своей символикой, используя керамические образы и символы, встретившиеся автору в Ельце. В итоге получилось специально обожженное панно со своеобразной эстетикой.

В «Плитках» Глеба Пастухова 5 мотивов: коты как хранители (исследуя город, художники часто видели этих четвероногих на подоконниках; казалось, те следят за порядком и хранят покой своих улиц), история табачного промысла, мифы о подземельях (навеяно рассказами о елецких подземных тоннелях и пещерах), разорение Ельца Тамерланом и легенда о горе Аргамач.

Роскошные белые ворота Ярославы Комиссаровой, установленные неподалеку, символизируют вход в некую новую реальность. Елец, по ощущениям Ярославы, город контрастов, одновременно открытый и закрытый: художница подметила на его улочках и запертые ворота, и взломанные, и распахнутые настежь, открывающие взору замечательные дворы с ухоженными клумбами. Они контрастируют с темными, заросшими растительностью местами, куда, на первый взгляд, хода нет.

…И это только некоторые арт-объекты выставки «А и где жа голос брать?». Интересующиеся новым взглядом на историю Ельца через призму современного искусства могут увидеть экспозицию собственными глазами: выставка действует все лето, до 5 сентября. Вход бесплатный.



Фото Н. Сыромятникова