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Взаимосвязи елецкого вуза и китайского колледжа

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Елизавета ФАТЕЕВА
Делегация ЕГУ им. И. А. Бунина посетила Китайскую Народную Республику для создания долгосрочной платформы международного обмена опытом и научными наработками.


Рабочий визит, китайские пельмени, обмен студентам
Чучжоуский городской профессиональный колледж (провинция Аньхой) посетили ректор ЕГУ им. И. А. Бунина С.В. Щербатых, проректор по академической политике и внешним связям О. А. Харитонов, специалист международного отдела О. Ю. Быкова, преподаватель кафедры агроинженерных технологий и техносферной безопасности Д. Н. Мокренский, а также студенты института филологии и межкультурной коммуникации Анна Родионова, Мария Орехова и Алексей Трефилов, медицинского факультета Полина Воробьева.
После приветственного ужина и экскурсии по кампусу колледжа состоялся стратегический круглый стол. Стороны обсудили развитие академической мобильности и новые форматы сотрудничества.

А. Родионова, О. Быкова, О. Харитонов, С. Щербатых, А. Трефилов, Д. Мокренский, М. Орехова и П. Воробьева в Китае.


Программа была насыщенной: посещение городского музея и зала градостроительного планирования, мастер-класс по нематериальному наследию, где познакомились с искусством бумажного вырезания. Узнали о знаменитых фэнъянских барабанах, видели местную выставку дипломных работ по художественному дизайну. На кулинарном мастер-классе наши студенты лепили и дегустировали цзяоцзы (китайские пельмени) с разными начинками.
Отдельным пунктом программы стало посещение уезда Фэнъян. Елецкая делегация побывала на смотровой площадке, насладилась живописными окрестностями и посетила императорский мавзолей Мин Хуанлин, где покоятся родители и предки основателя династии Мин. Завершилась поездка торжественным вручением сертификатов.
В Елец уже приехали 13 студентов и 1 преподаватель, чтобы ознакомиться с программой подготовки «Фармация» медицинского факультета и поступить на дальнейшее обучение. С нашей стороны вопрос сотрудничества заключался в дальнейшем развитии и совершенствовании образовательных программ, позволяющих изучать РКИ (русский язык как иностранный).
Китай глазами ельчан
Ольга Юрьевна Быкова рассказала корреспонденту «Красного знамени» о том, как Китай встретил сотрудников ЕГУ им. И. А. Бунина, о ценах на продукты, такси и сувениры.
Девушка отметила, что к русским туристам относятся доброжелательно. В небольших городках местные просят сфотографироваться с ними, делая комплименты. В больших мегаполисах вроде Шанхая иностранцев немало, и там наших почти не замечают. Но стоит оказаться в центральных или западных регионах, как реакция прохожих меняется. Для жителей провинции человек европейской внешности — явление редкое. То, что у приезжих из России вызывает неловкость, — пристальные взгляды или громкие комментарии — в Китае воспринимается скорее как дружественный интерес.
Не вся еда острая. Кухня в разных частях Китая очень различается. Аньхойская — одна из восьми великих кулинарных традиций КНР. Она отражает натуральный вкус продуктов, а не большое количество специй и сложных соусов. Здесь разнообразие зелени и овощей, тофу, яичных пельменей, ростков бамбука, свинины в кисло-сладком соусе, барбекю и другого.
Вы удивитесь стоимости всего, что увидите в магазинах. Ресторан с возможностью самостоятельного приготовления блюд из морепродуктов и мяса или же шведский стол обойдется в 80 юаней (~ 920 руб.), сувениры — от 3 юаней ( ~ 35 руб.), мороженое и снеки — от 0,5 юаней (~ 5 руб.), такси — от 8 юаней (~ 90 руб., поездка длилась около 15 минут), одежда — от 50 юаней (~ 570 руб, причем стоит учесть наличие натуральных тканей в составе — лен, хлопок, муслин). На 1000 рублей можно купить 2-3 хорошие вещи, с китайцами можно торговаться.

Фото из архива О. Быковой.

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