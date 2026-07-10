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Заведующая-доброволец

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Роман ДЕМИН Заведующая елецким детским садом № 25 Людмила Васильевна Сафонова сегодня выступает в роли волонтера на автозаправочной станции на Московском шоссе возле памятника летчикам, или, как зовут его местные жители — самолета.

Журналисту «Красного знамени» она призналась, что вызвалась добровольцем после того, как в муниципальном управлении образования кинули клич о помощи водителям на городских АЗС, где возникли временные трудности с бензином. С сегодняшнего дня (11 июля) в Ельце и во всей Липецкой области бензин начали отпускать по временной схеме четных и нечетных дней. Система работает для АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома» и «Тебойла». Например 11 июля, заправляться могут владельцы авто, у которых первая цифра госномера нечетная: 1, 3, 5, 7, 9. Завтра, 12 июля, будут обслуживать машины с первой четной цифрой госномера: 0, 2, 4, 6, 8.Все это Л. В. Сафонова терпеливо объясняет водителям легковых автомобилей. Людмила Васильевна говорит, что большинство автовладельцев с пониманием относятся к сегодняшним временным трудностям и нередко благодарят за помощь.

Добровольцы разработали график дежурств на АЗС и периодически сменяют там друг друга.Что же касается приоритетной заправки спецтранспорта в период действия временного порядка выдачи топлива по четным и нечетным числам, то для них (машин скорой помощи, МЧС, коммунальных служб и общественного транспорта и других ведомств обеспечивающих жизнедеятельность региона) на ряде заправок «Роснефти» выделены специальные часы: с 7 до 10 часов и с 17до 20, когда спецтранспорт обслуживается вне очереди.

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