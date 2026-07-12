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Церковь и общество

Работают над сохранением наследия

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Студенты отделения реставрации Елецкого государственного колледжа искусств им. Т. Н. Хренникова (ЕГКИ) вернули первоначальный облик трем изображениям святых. Восстановленные иконы уже переданы церквям.
Колледж давно сотрудничает с храмами нашего региона и России, поэтому такая практика не редкость для обучающихся этому скрупулезному ремеслу. На этот раз студенты отреставрировали иконы с изображением святого апостола Павла и святого епископа Тихона Задонского из церкви Казанской иконы Божией Матери, Николая Чудотворца для Вознесенского собора и Святую Троицу для Свято-Димитриевского Иларионовского Троекуровского женского монастыря в Лебедяни. Кстати сказать, оба елецких образа были написаны еще в XIX веке.
Большую помощь молодым рестовраторам оказал отец Владимир из елецкой церкви Казанской иконы Божией Матери.

Отец Владимир с иконой Святой Троицы.


Соб. инф.
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До революции в здании ЕГКИ на ул. Мира располагался предшественник современных военкоматов — Управление уездного воинского начальника. А совсем недавно (в 2022 году) во время реставрации в малом концертном зале колледжа нашли на стенах молитву «Перед сражением», одобренную духовной цензурой в 1914 году.

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