Отличное выступление Марты

Воспитанница детской школы искусств № 3 Марта Исаева стала призером престижного всероссийского конкурса «Молодые дарования России».

Воспитанница ДШИ №3 Марта Исаева

Это состязание организовали Министерство культуры РФ совместно с Академическим музыкальным училищем при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Участие в нем — это не только возможность проявить свои способности, но и шанс доказать высочайший уровень мастерства и таланта. Марта заняла 2-е место в номинации «Фортепиано, орган». Готовиться к конкурсу ей помогала талантливый педагог Н. В. Тюрикова.