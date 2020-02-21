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Культура

Земляк взял «Золотого орла» с бриллиантом

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Роман ДЕМИН,
roman@kznam.ru

Уроженец Ельца, известный художник-постановщик Владимир Владимирович Гудилин стал победителем престижной кинематографической премии «Золотой орел — 2020»

Владимир Владимирович Гудилин с наградой.

Награда пришлась как раз кстати, ведь 26 февраля текущего года наш герой отметит 60-летие. Он родился и рос в Ельце, затем окончил Московское художественно-промышленное училище им. М. Калинина по необычной специальности «Мастер ручного ковроткачества» (1980 год). Затем учился на художественно-графическом факультете Московского педагогического института (1985 год). Окончил художественный факультет ВГИКа (1991 год).
Владимир Владимирович член Союза художников и Союза кинематографистов России, его работы экспонировались на персональных выставках.
Что касается премии «Золотой орел», то ее ежегодно присваивает Национальная академия кинематографических искусств и наук. Минувшее торжество прошло в столице на территории киноконцерна «Мосфильм», где были названы лучшие отечественные фильмы, сериалы, актеры, режиссеры и так далее…
Например, лучшим фильмом стал «Текст» режиссера Клима Шипенко, а лучшим сценаристом признан Алексей Сидоров, автор картины «Т-34». Ну а самой крутой работой художника-постановщика признан труд Владимира Гудилина в киноленте «Одесса» (драма Валерия Тодоровского).
Кстати, это далеко не первый успех нашего земляка. В. В. Гудилин уже брал «Золотого орла», а также становился неоднократным лауреатом премии «Ника», «Золотой овен», «Белый слон» и других кинематографических наград.
В числе фильмов, над которыми Владимир Владимирович работал как художник-постановщик, такие известные, как «Жила-была одна баба», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Романовы. Венценосная семья» и многие другие.

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Ювелирная компания «Mercury» специально разработала и изготовила главную награду российского кинематографа. Фигура «Золотого орла» выполнена мастерами из позолоченного серебра, а основание статуэтки — из редкого вида итальянского мрамора двух цветов. В мраморе отлит золотой логотип «Mercury», дополненный настоящим бриллиантом.

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