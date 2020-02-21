новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Спорт

Победный февраль Ивана Агафонова

0 0

Владимир ПЕРЦЕВ

Студент ЕГУ им. И. А. Бунина и воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» Иван Агафонов стал победителем юниорского первенства России по самбо.

И. Агафонов на верхней ступени пьедестала почета первенства России (второй слева).

Эти состязания проводились в Рязани с участием более 500 юниоров и юниорок в возрасте до 20 лет из 52 регионов нашей страны.
В прошлом номере «Красного знамени» мы рассказывали об уверенной победе И. Агафонова на юниорском первенстве Центрального федерального округа (ЦФО), прошедшем в Орле. Произошло это событие в начале февраля, который оказался по-настоящему счастливым месяцем для елецкого самбиста: на его финише завоевана золотая медаль первенства России. На нем Иван выступал в составе сборной команды ЦФО.
Ельчанин стал сильнейшим в весовой категории до 68 килограммов, одержав на пути к первому месту уверенные победы в 5 поединках.
Таким образом, в Рязани Иван повторил свой прошлогодний успех, теперь он двукратный победитель юниорского первенства России по самбо.
Поздравляем И. Агафонова и его отца и тренера В. Н. Агафонова с новой большой победой.
Как и в 2019 году, Иван завоевал право представлять нашу страну на юниорском первенстве мира по самбо. Оно будет проводиться в октябре в сербском городе Нови Сад.
В прошлом году И. Агафонов уже завоевал золотую медаль на мировом юниорском первенстве. Ждем новой победы!

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Студенты — мастера

Подписывайтесь на нас @kznam_ru