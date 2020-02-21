Победный февраль Ивана Агафонова

Владимир ПЕРЦЕВ

Студент ЕГУ им. И. А. Бунина и воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» Иван Агафонов стал победителем юниорского первенства России по самбо.

И. Агафонов на верхней ступени пьедестала почета первенства России (второй слева).

Эти состязания проводились в Рязани с участием более 500 юниоров и юниорок в возрасте до 20 лет из 52 регионов нашей страны.

В прошлом номере «Красного знамени» мы рассказывали об уверенной победе И. Агафонова на юниорском первенстве Центрального федерального округа (ЦФО), прошедшем в Орле. Произошло это событие в начале февраля, который оказался по-настоящему счастливым месяцем для елецкого самбиста: на его финише завоевана золотая медаль первенства России. На нем Иван выступал в составе сборной команды ЦФО.

Ельчанин стал сильнейшим в весовой категории до 68 килограммов, одержав на пути к первому месту уверенные победы в 5 поединках.

Таким образом, в Рязани Иван повторил свой прошлогодний успех, теперь он двукратный победитель юниорского первенства России по самбо.

Поздравляем И. Агафонова и его отца и тренера В. Н. Агафонова с новой большой победой.

Как и в 2019 году, Иван завоевал право представлять нашу страну на юниорском первенстве мира по самбо. Оно будет проводиться в октябре в сербском городе Нови Сад.

В прошлом году И. Агафонов уже завоевал золотую медаль на мировом юниорском первенстве. Ждем новой победы!