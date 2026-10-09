Общими усилиями сделали сквер чище

В сквере воинов-интернационалистов второй раз состоялся субботник.

Наводить порядок в одной из самых красивых зон отдыха Ельца пришли несколько десятков горожан. Среди них — руководители, тренеры и ученики спортшкол, работники Центра молодежи, студенты-волонтеры Елецкого медицинского колледжа им. К. С. Константиновой и просто неравнодушные ельчане.

-В прошлый раз довести начатое дело до конца помешал дождь, — отметил замглавы Ельца Д. В. Кирьянов. -Сегодня солнечная погода порадовала собравшихся, поэтому навести порядок, несмотря на большой объем работы, удалось за полтора часа. Ельчане убирали листья, ветки и другой природный мусор. Специалисты-коммунальщики спилили старые сухие деревья, которые могли упасть в любой момент.

Собранные участниками субботника кучи листьев сгребали небольшим тракторами и грузили в самосвалы. Так поступали с бревнами и крупными ветками.

Осенний сквер не узнать. Спасибо всем за работу. Общими усилиями делаем город лучше, — отметил в своих соцсетях глава Ельца В. П. Жабин.

Кроме того, Вячеслав Павлович подчеркнул, что из-за большого фронта работы в сквере воинов-интернационалистов скоро состоится еще один субботник.