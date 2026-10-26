Постановление администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации № 2482 от 23.10.2026 «O внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 18.08.2022 №1440 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Елец, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и признании утратившим силу постановления администрации городского округа город Елец от 30.12.2015 №2205» (с изменениями от 26.11.2024 №2051)»