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Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации № 2481 от 23.10.2026 «О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 29.11.2013 № 1817 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 22.05.2014 № 811, от 25.12.2014 № 2405, от 26.05.2015 № 761, от 30.12.2015 № 2186, от 11.10.2016 № 2179, от 27.12.2016 № 2919, от 10.07.2017 № 1187, от 18.09.2017 № 1643, от 25.12.2017 № 2258, от 19.02.2018 № 272, от 11.05.2018 № 724, от 17.08.2018 № 1358, от 19.10.2018 № 1724, от 26.12.2018 № 2193, от 25.02.2019 № 296, от 20.05.2019 № 754, от 19.12.2019 № 2152, от 25.02.2020 № 224, от 02.07.2020 № 765, от 07.10.2020 № 1302, от 17.12.2020 № 1679, от 21.12.2020 № 1725, от 25.02.2021 № 204, от 15.04.2021 № 546, от 05.10.2021 № 1507, от 28.12.2021 № 1998, от 10.02.2022 № 198, от 16.05.2022 № 943, от 16.09.2022 № 1487, от 20.10.2022 № 1533, от 26.12.2022 № 1621, от 13.02.2023 № 37, от 12.05.2023 № 104, от 08.09.2023 № 214, от 19.12.2023 № 823, от 26.12.2023 № 868, от 14.02.2024 № 192, от 27.04.2024 № 652, от 16.09.2024 № 1548, от 26.12.2024 № 2330, от 28.02.2025 № 483, от 06.08.2025 № 1637, от 09.10.2025 № 2145, от 29.12.2025 № 2888, от 20.02.2026 № 269, от 15.06.2026 № 1407)

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