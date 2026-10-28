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Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации № 2496 от 27.10.2026 «O внесении изменения B постановление администрации городского округа город Елец от 30.06.2025 № 1310 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Елец, на счете регионального оператора» (с изменениями от 20.08.2025 № 1742, от 25.09.2025 № 2057, от 21.10.2025 № 2224, от 09.12.2025 № 2669, от 26.01.2026 № 81, от 13.03.2026 № 407, от 08.10.2026 № 2356)»

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