О чем говорят шесть женщин?

Маруся БЫКОВА

В пятницу, в субботу и воскресенье в драмтеатре «Бенефис» пройдет премьера — комедия «Красотки, или О чем говорят женщины» по роману американской писательницы Лоры Каннингем «Прекрасные тела».

Московский режиссер Анна Львовна Потапова.

К работе над постановкой приглашена режиссер из Москвы, выпускница ГИТИСи (мастер курса — Марк Анатольевич Захаров), участница и лауреат театральных конкурсов, фестивалей и лабораторий Анна Львовна Потапова.

Она хорошо известна ценителям театрального искусства по работам в столичных театрах: МХТ им. Чехова, Московском театре на Таганке, Московском ТЮЗе, Петербургском ТЮЗе, театре «ДОК». Свои спектакли Анна Львовна выпускала и в театрах Рязани, Магадана, Баку, Абакана, Новокузнецка, Пскова, Коми-Пермяцкого национального округа. Так добралась и до нашего города.

В спектакле задействованы несколько актрис елецкого театра: Наталья Кирьянова, Юлиана Веленская, Ирина Проняшкина, Ольга Климова, Оксана Ильина, Татьяна Милова и Ирина Яцук. А. Л. Потапова рассказала, что отбор актрис прошел быстро.

— Я сразу поняла, с кем буду работать, исходя из их возраста. Оставалось понять, как распределить по ролям. Ну и как-то на первой читке все само собой сложилось. Сейчас все на своих местах, и я довольна работой елецких актрис, — поделилась Анна Львовна своими мыслями с журналистом «Красного знамени». — У меня есть желание сделать из этой вещи драматический сериал. Такого в театре еще никогда не было. В романе шесть закадычных подруг бальзаковского возраста, собравшись вместе, говорят преимущественно о мужчинах, надеждах, разочарованиях. Все эти образы женщин и их проблемы узнаваемы. У меня есть идея: ежегодно, к 8 Марта выпускать по спектаклю, где все шесть женщин оставались бы, но события крутились вокруг одной из них. Что-то вроде американского сериала «Секс в большом городе», только в нашем театральном варианте (прим. авт. — смеется). Эта история меня очень интригует, и ее бы я с удовольствием сделала именно в таком ключе.