Сегодня в Европе немало тех, кто хотел бы переписать историю Великой Отечественной войны, однако встречаются там и противоположные примеры. Так, в нынешнем году при помощи руководителя общественного движения «Курск» Ежи Тыца был восстановлен мемориал на кладбище советских солдат в городке Казимеж-Дольны, где покоятся и наши земляки.

Ежи Тыц возлагает цветы к восстановленному мемориалу в честь советских солдат, погибших на польской земле и похороненных в городе Казимеж-Дольны.

Надо сказать, что сам Ежи Тыц обязан жизнью воинам Красной Армии, спасших его маму в лихую годину. Свою организацию он назвал в честь города-героя, битва за который стала переломной вехой в Великой Отечественной.

А еще он поддерживает тесную связь с российскими поисковиками и патриотами, например, объединением «Мы из Ельца». В письме к одному из лидеров этого движения, кандидату исторических наук В. М. Магомедханову, Ежи Тыц сообщил о восстановлении кладбища советских солдат и о том, что возложил цветы к мемориалу в честь погибших на польской земле героев.

По словам Виктора Магомедовича, сегодня содружество «Курск» ведет реставрацию и восстановление нескольких захоронений красноармейцев и жертв фашистских концлагерей. Вместе с елецкими коллегами поляки также работают над установлением имен тех, кто покоится в тамошних могилах. Например, совместными усилиями удалось вернуть имя нашего земляка, воина Красной Армии Ивана Никифоровича Щукина, погибшего в августе 1944 года. Благодаря этому на могиле деда побывал его внук, ельчанин Юрий Щукин.

Всего же на кладбище города Казимеж-Дольны расположено 220 захоронений, в которых покоятся 8537 советских солдат.