Лучок становится чище

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы расчищают и расширяют русло реки Лучок.

Спецтехника на участках этой речушки работает с начала марта. Как пояснил инженер МБУ «Аварийно-спасательная служба» М. С. Введенский, работники АСС трудятся на расчистке русла Лучка не первый год, и в учреждении уже нет такого сотрудника, который бы не принимал в этом участия. В этом сезоне начали с вырубки поросли американского клена. Ветви в АСС измельчают на опилки, дробилка у аварийщиков своя.

Параллельно с уборкой зарослей спецтехника расчищает русло реки от наслоения ила и мусора. Очищать Лучок будут постепенно по всему периметру до впадения в Быструю Сосну. По словам М. С. Введенского, здесь после того как отменят ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с коронавирусом, обязательно проведут традиционный субботник. Михаил Сергеевич отметил, что местные жители в подобных мероприятиях принимают участие неохотно, в основном указывают, как и где надо убирать. Зато мусорят «от души» — в Лучок валят даже такой крупногабарит, как унитазы, матрацы и… холодильники с диванами.